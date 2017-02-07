Двор многоэтажки атаковали сразу 10 дворников

Двор многоэтажки атаковали сразу 10 дворников (фото)

Утром 7 февраля в Новосибирске в одном из дворов Советского района собрались сразу десять дворников, чтобы чистить отмостки.


Дворников возле домов по адресам Барьерная, 4 и 6 заметила местная жительница Екатерина Иконникова. По ее словам, такое количество уборщиков она видела здесь впервые.


«У нас раньше одна девушка всегда убиралась. А сейчас она вроде уволилась. И несколько дней не видать было дворника. А тут сразу десять пришли. 


Почистили возле подъездов двух этих домов — достаточно быстро все почистили и ушли», — рассказала Екатерина.


В ЖЭУ «Приморский», которое обслуживает эти дома, корреспонденту НГС.НОВОСТИ рассказали, что этот случай — обычная практика.


«Это бригады дорожников ходят и отбивают отмостки около домов. Они сделали — пошли такой же группой на другой дом: какая разница? Быстрее сделали в одном месте, пойдут в другое делать», — объяснили в «Приморском». В ЖЭУ добавили, что это бригады управляющей компании ООО «ПД-Восток», к которой также относится «Приморский».


Двор многоэтажки атаковали сразу 10 дворников (фото)

 

На прошлой неделе НГС сравнивал, как чистят город сейчас и 5 лет назад.

Елена Громкова
Фото предоставлены Екатериной Иконниковой и пабликом «На ОбьГЭСе» (vk.com/naobgese)

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