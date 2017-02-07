30 тысяч новосибирцев слегли с ОРВИ и гриппом

30 тысяч новосибирцев слегли с ОРВИ и гриппом

В Новосибирской области продолжают свирепствовать ОРВИ и грипп: за неделю в поликлиники обратились почти 30 тыс. заболевших.


«Рост заболеваемости регистрируется преимущественно за счет взрослого населения и детей 3–6 лет и 7–14 лет», — сообщили в управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области.


В ведомстве уточнили, что за 5-ю неделю 2017 года (с 30 января по 5 февраля) за медицинской помощью в Новосибирской области обратились 29 164 пациентов с симптомами гриппа и ОРВИ. По сравнению с предыдущей неделей количество таких обращений увеличилось на 13,6 %.


«В том числе гриппом заболело 58 человек, что в 8 раз меньше, чем за аналогичную неделю 2016 года», — подсчитали в Роспотребнадзоре.


Из-за повышенной заболеваемости в регионе на карантин полностью закрылись 10 детских садов и 19 школ. Еще в 51 школе и 107 детских садах работа остановилась частично: под действие карантина попали 97 классов и 163 группы.


Ранее сайт по поиску работы и подбору персонала HeadHunter опросил сотрудников новосибирских компаний, чтобы выяснить, кто из них предпочитает не брать больничный в сезон простуд.

Ольга Хмелевская
Фото depositphotos.com

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