Мэрия продает вековой особняк около автовокзала за 9 миллионов

Мэрия Новосибирска поручила городскому департаменту земельных и имущественных отношений организовать аукцион по продаже старинного особняка по адресу ул. Мостовая, 3 в 100 м от автовокзала.





Об этом говорится в постановлении мэрии от 7 февраля, опубликованном на официальном сайте городских властей.







Сейчас дом находится в муниципальной собственности. Его решено приватизировать на открытом аукционе, дата торгов еще не назначена. Начальная цена с НДС составит 9,39 млн руб., шаг аукциона — 465 тыс. руб.







Административное здание общей площадью 156,5 кв. м — это двухэтажный полукаменный особняк 1900 года постройки. По данным 2ГИС, в здании располагается офис Некоммерческого партнерства «Союз медиков».







Вместе с домом будет продана земля под ним — за участок площадью 359 кв. м мэрия просит 718 тыс. руб.







Примерный ровесник продаваемого дома на Мостовой — особняк купца И.Г. Ведерникова по ул. Октябрьская, 47 был продан областными властями в 2012 году ООО «Гомеопатический медико-социальный центр». Сумма сделки составила чуть больше 6 млн руб., но позднее суд отменил результаты торгов, посчитав, что цена была занижена.