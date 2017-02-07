В новосибирском кафе начали печь черную пиццу





В новосибирском заведении «Траттория La Trenta» в меню появилась черная пицца.





Как пояснили в кафе, черной можно заказать любую пиццу из меню. От обычной ее отличает только цвет теста, в которое добавляются чернила каракатицы — традиционный пищевой краситель. Цены на пиццу в заведении начинаются от 260 руб.









В La Trenta признают, что добавление чернил это не столько попытка получить новый вкус, сколько попытка произвести впечатление на публику, потому что в таком виде пицца выглядит необычно и посетителям такие вещи нравятся. При этом владельцы заведения ссылаются на итальянский опыт.







Использование естественных пищевых красителей — довольно распространенный прием рестораторов и производителей готовых продуктов. Одним из первых в Новосибирске его начал применять Денис Иванов — в его ресторане «Beerman&Пельмени» черные пельмени начали делать в 2009 году. В 2015 году черные бургеры появились в заведениях сети «Бургер Кинг». А прошлом году на Красном проспекте заработала маленькая закусочная Color Burgers, в которой бургеры делались из булочек четырех цветов (помимо обычных использовались еще черные, зеленые и розовые), — сейчас заведение закрыто.