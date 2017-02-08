Новосибирцев ждут «температурные качели» с похолоданием до –30

Синоптики Новосибирского Гидрометцентра дали прогноз на ближайшие трое суток — в городе и окрестностях ожидаются снегопады и резкие перепады температур от тепла к холоду.







К 9 февраля столбик термометра днем поднимется до –3…–8 градусов, но уже 10 февраля к региону подойдет новая волна холода.





«Ждем мы выхода циклоничности из районов Казахстана и Южного Урала, юго-западных потоков атмосферных фронтов. Поэтому весьма вероятны снегопады разной интенсивности с усилением ветра в порывах до 15–18 м/с, затем 10 февраля сила ветра может достигать 22 м/с», — описал ситуацию пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.







По его словам, погоду в Новосибирской области можно охарактеризовать как неблагоприятную, но о штормовом предупреждении речи пока не идет.







«Температура будет иметь тенденцию на повышение 8 и 9 февраля, особенно в дневное время. 9-го ждем до –3 градусов, на Алтае может быть до 0 градусов. А вот в пятницу, 10 февраля, температура понизится до –16…–21 градуса, а по западу до –30 градусов. Днем столбик термометра не поднимется выше –14…–19 градусов, по западу области до –24 градусов. Вероятно, 11 и 12 февраля морозы снова усилятся, нас ждут "температурные качели"», — резюмировал Ренад Ягудин.

