Новосибирцев ждут «температурные качели» с похолоданием до –30

Новосибирцев ждут «температурные качели» с похолоданием до –30

Синоптики Новосибирского Гидрометцентра дали прогноз на ближайшие трое суток — в городе и окрестностях ожидаются снегопады и резкие перепады температур от тепла к холоду.


К 9 февраля столбик термометра днем поднимется до –3…–8 градусов, но уже 10 февраля к региону подойдет новая волна холода.


«Ждем мы выхода циклоничности из районов Казахстана и Южного Урала, юго-западных потоков атмосферных фронтов. Поэтому весьма вероятны снегопады разной интенсивности с усилением ветра в порывах до 15–18 м/с, затем 10 февраля сила ветра может достигать 22 м/с», — описал ситуацию пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.


По его словам, погоду в Новосибирской области можно охарактеризовать как неблагоприятную, но о штормовом предупреждении речи пока не идет.


«Температура будет иметь тенденцию на повышение 8 и 9 февраля, особенно в дневное время. 9-го ждем до –3 градусов, на Алтае может быть до 0 градусов. А вот в пятницу, 10 февраля, температура понизится до –16…–21 градуса, а по западу до –30 градусов. Днем столбик термометра не поднимется выше –14…–19 градусов, по западу области до –24 градусов. Вероятно, 11 и 12 февраля морозы снова усилятся, нас ждут "температурные качели"», — резюмировал Ренад Ягудин.

Анна Наумцева
Фото pixabay.com

Прочтений: 22162
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (27)27
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

Есть ли у вас автомобиль?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено