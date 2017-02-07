​«Дочка» «СИБЭКО» покупает иномарки за 2 миллиона

«Дочка» «СИБЭКО» покупает иномарки за 2 миллиона

Новосибирская компания «Автотранспортное предприятие» (дочернее предприятие АО «СИБЭКО») решила расширить автопарк легковых автомобилей и купить две машины Toyota Corolla.


Закупка объявлена сегодня, 7 февраля, конкурс закончится 27 февраля.


«Машины для служебных поездок — персонал должен передвигаться. Это не такая уж и дорогая машина. "Королла" — это не представительский класс, это машина, грубо говоря, можно сказать, и для такси — цена у нее, посмотрите: чуть-чуть дороже наших "Жигулей". Так что мы скромно живем», — прокомментировал заместитель исполнительного директора «АТП» Петр Герингер.


Он отметил, что парк легковых автомобилей у «АТП» около 50 машин, половина из них, отметил Герингер, «Волги», которым 12–13 лет. 


«Столько машины на предприятиях не эксплуатируют, а мы на всем экономим, в том числе и на этом, и ездим на старых автомобилях», — добавил Герингер.


Согласно документам госзакупки, начальная цена контракта — 2 млн 23 тыс. руб.


«Цвет — жемчужно-белый перламутр, цвет салона — черный. Возможны другие светлые оттенки кузова. Автомобиль должен быть новым, не ранее 2017 года выпуска, без пробега», — говорится в техзадании. Отмечается также, что объем двигателя у каждого автомобиля должен быть 1.6 л. Поставку заказчик ждет в июне.

 

На сайте «Автотранспортного предприятия» отмечается, что компания является дочерним предприятием АО «СИБЭКО» и специализируется на автотранспортных услугах и услугах строительной техники. По информации «СПАРК-Интерфакс»,«СИБЭКО» является управляющей компанией «АТП».


В конце января губернатор рассказал, что создает новый орган для контроля за тратами коммунальщиков после роста тарифов. Тарифы на коммунальные услуги будут повышены в Новосибирске сразу на 15 % с 1 июля этого года. Тариф на холодную воду повышен для новосибирцев на 20 %, на горячую воду — на 15,9 %, на водоотведение — на 20,1 %, на отопление — на 14,9 %. Меньше всего подорожала электроэнергия (на 2,9 %) и газ (на 3,9 %). 


Руководитель департамента по тарифам НСО Гарей Асмодьяров объяснял повышение тарифов именно «необходимостью модернизации» сетей и реализации инвестпрограмм в первую очередь в двух крупнейших ресурсоснабжающих организациях — АО «СИБЭКО» и МУП «Горводоканал».

Елена Громкова
Фото toyota.ru

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