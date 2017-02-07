Сотни детей приехали в Новосибирск побегать на лыжах с винтовками

7 февраля в Новосибирске стартовали соревнования по биатлону «Кубок Анны Богалий – SKIMiR» — за призами съехались более 400 юных спортсменов со всей страны.









Сегодня на биатлонном комплексе начался второй этап межрегиональных соревнований по биатлону среди юношей и девушек «Кубок Анны Богалий – SKIMiR». Соревнования продлятся до 9 февраля. В них принимают участие около 450 спортсменов из 30 городов России и Казахстана.



















«Инициатива проводить "Кубок" родилась пять лет назад на нашей сибирской земле благодаря двукратной олимпийской чемпионке Анне Богалий. С каждым годом география соревнований становится шире. Радует, что юных участников, представителей потрясающего поколения, которое воспитывает характер, стремясь к достижению высоких результатов, становится все больше», — сказал губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий на церемонии открытия соревнований.



















Соревнования проходят среди четырех возрастных групп, выступают спортсмены от 10 до 17 лет. Юноши и девушки будут соревноваться в трех дисциплинах — индивидуальная гонка, спринт и смешанная эстафета. В личных гонках награждаются участники, занявшие первые шесть мест, в эстафете — первые три места. Тренеры победителей также награждаются памятным призом.



















В конце января уже прошел первый этап «Кубка» в Магнитогорске, третий этап будет с 28 февраля по 5 марта в Южно-Сахалинске, а четвертый — с 20 по 2 февраля в Мурманске.















В прошлом году на «Кубок Анны Богалий» приезжали самый титулованный спортсмен мира Уле-Эйнар Бьёрндален и лидер российской сборной по биатлону Антон Шипулин.

