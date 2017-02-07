Сотни детей приехали в Новосибирск побегать на лыжах с винтовками

7 февраля в Новосибирске стартовали соревнования по биатлону «Кубок Анны Богалий – SKIMiR» — за призами съехались более 400 юных спортсменов со всей страны.


Сотни детей приехали в Новосибирск побегать на лыжах с винтовками (фото)


Сегодня на биатлонном комплексе начался второй этап межрегиональных соревнований по биатлону среди юношей и девушек «Кубок Анны Богалий – SKIMiR». Соревнования продлятся до 9 февраля. В них принимают участие около 450 спортсменов из 30 городов России и Казахстана.


Сотни детей приехали в Новосибирск побегать на лыжах с винтовками (фото)


Сотни детей приехали в Новосибирск побегать на лыжах с винтовками (фото)


Сотни детей приехали в Новосибирск побегать на лыжах с винтовками (фото)


«Инициатива проводить "Кубок" родилась пять лет назад на нашей сибирской земле благодаря двукратной олимпийской чемпионке Анне Богалий. С каждым годом география соревнований становится шире. Радует, что юных участников, представителей потрясающего поколения, которое воспитывает характер, стремясь к достижению высоких результатов, становится все больше», — сказал губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий на церемонии открытия соревнований.


Сотни детей приехали в Новосибирск побегать на лыжах с винтовками (фото)


Сотни детей приехали в Новосибирск побегать на лыжах с винтовками (фото)


Сотни детей приехали в Новосибирск побегать на лыжах с винтовками (фото)


Соревнования проходят среди четырех возрастных групп, выступают спортсмены от 10 до 17 лет. Юноши и девушки будут соревноваться в трех дисциплинах — индивидуальная гонка, спринт и смешанная эстафета. В личных гонках награждаются участники, занявшие первые шесть мест, в эстафете — первые три места. Тренеры победителей также награждаются памятным призом.


Сотни детей приехали в Новосибирск побегать на лыжах с винтовками (фото)


Сотни детей приехали в Новосибирск побегать на лыжах с винтовками (фото)


Сотни детей приехали в Новосибирск побегать на лыжах с винтовками (фото)


В конце января уже прошел первый этап «Кубка» в Магнитогорске, третий этап будет с 28 февраля по 5 марта в Южно-Сахалинске, а четвертый — с 20 по 2 февраля в Мурманске.


Сотни детей приехали в Новосибирск побегать на лыжах с винтовками (фото)


Сотни детей приехали в Новосибирск побегать на лыжах с винтовками (фото)


В прошлом году на «Кубок Анны Богалий» приезжали самый титулованный спортсмен мира Уле-Эйнар Бьёрндален и лидер российской сборной по биатлону Антон Шипулин.

Ксения Евдокимова
Фото Александра Ощепкова

Прочтений: 3845
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (22)22
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

Есть ли у вас автомобиль?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено