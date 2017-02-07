Новая песня «Коридора» заняла 3-е место в чарте российских рок-групп

Новая песня «Коридора» заняла 3-е место в чарте российских рок-групп

Новая песня группы «Коридор» «Прощай» выбилась в лидеры в еженедельном интернет-чарте российских рок-групп «Русский Рок Battles».


«Песня "Прощай" попала в чарт совсем недавно и сразу выбилась на 3-е место. По условиям чарта одна песня находится здесь 15 недель, после чего выбывает. Прошлая наша песня "Маршрутка" вторую половину из этих 15 недель постоянно держалась в числе лидеров. А по итогам года заняла 6-е место в списке 50 российских рок-групп», — рассказала директор «Коридора» Мария Проворова-Ширяева.


По итогам 2016 года новосибирским рок-музыкантам удалось обогнать в голосовании такие известные коллективы, как «Алиса», «Калинов мост», «Мельница», «Тараканы!», Дельфин, «Сурганова и Оркестр».


В этом году группа «Коридор» отмечает свое официальное 30-летие и 18 февраля отправляется в юбилейный тур по сибирским городам. В Новосибирске коллектив выступит 22 февраля в «Бродячей собаке» и 11 марта в «Арт-пабе» Академгородка.


Справка: «Русский Рок Battles» считается одним из крупнейших интернет-чартов по рок-музыке. В эту группу во «ВКонтакте» входит около 16,5 тыс. участников, постоянно голосующих и предлагающих на суд аудитории новинки отечественных рок-групп. Каждый из голосующих должен выбрать раз в неделю пять наиболее понравившихся ему групп и поставить им оценки от +5 до +1. В конце баллы суммируются и определяются победители.


В конце прошлого года издание «Афиша.Daily» включило альбом «Танцы по расчету» новосибирской пост-панк-группы «Буерак» в 20 лучших российских альбомов за 2016 год.



Илья Калинин
Фото автора (2), предоставлено Юрием Евдокимовым (1)

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