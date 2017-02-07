Драка водителя с дворником из-за уборки снега попала на видео

Водитель автомобиля набросился на дворника во дворе жилого дома в Ленинском районе Новосибирска — конфликт произошел из-за перекрытого для уборки снега проезда.





Стычка произошла днем 6 февраля во дворе дома № 12 во 2-м переулке Пархоменко, рассказали НГС.НОВОСТИ очевидцы драки. Водитель Suzuki Grand Vitara не мог проехать по двору и напал на дворника, который временно перекрыл проезд для уборки снега с крыши дома и придворовой территории.





На ролике видно, как автолюбитель, перед которым была заблокирована дорога, вышел из машины, отбросил деревянное ограждение, после чего получил замечание от дворника. Словесная перепалка обернулась непродолжительной дракой — водитель нанес дворнику несколько ударов.





«Там стояли знаки, что ведутся работы во дворе. Когда он бросил ограждение, я сделал ему замечание и пригрозил вызовом ГИБДД, и он тут же набросился на меня», — рассказал дворник Валерий М., участвовавший в драке. По его словам, драки как таковой и не было, физического вреда здоровью он не получил, поэтому заявление в полицию решил не подавать. «Потолкались, и он уехал», — добавил дворник.





По словам Анны К., запечатлевшей драку на видео, все другие водители с пониманием отнеслись к перекрытию проезда и спокойно объезжали двор в другом месте.







По данным очевидицы, ранее владелец внедорожника работал в местной поликлинике № 26 заместителем главного врача по хозяйственной части, однако последние два года там не работает. «Он вообще очень агрессивный всегда был, ну когда я его видела», — подчеркнула Анна. Корреспондент НГС.НОВОСТИ обратился за комментарием в ближайшее отделение поликлиники по адресу 1-й переулок Пархоменко, 32, но там не смогли опознать участника драки.





Конфликты на новосибирских дорогах — не редкость. Аналогичный случай произошел в середине декабря в мкрн «Родники», где прямо на проезжей части пешеходу пришлось отбиваться от водителя топором.



