AliExpress изменил правила доставки в Россию

AliExpress изменил правила доставки в Россию

Китайский интернет-магазин AliExpress (входит в Alibaba Group) изменил систему регистрации посылок, которые продавцы отправляют в Россию.


Новые правила отправки заказов начнут действовать 7 февраля 2017 года по тихоокеанскому времени США (в 15 часов 8 февраля в Новосибирске), отмечается на официальном сайте интернет-магазина.

 

Заказы стоимостью больше 2 долл. невозможно будет отправить в Россию экономическим классом.


По информации РБК, это значит, что теперь таким заказам будет обязательно присваиваться трек-номер.


Правила логистики меняются вместе с появлением новой системы регистрации посылок.


«Логистическая компания Cainiao (аффилирована с холдингом Alibaba) запускает в России Simplified Registered Mail — упрощенную версию регистрации посылок из Китая для торговой онлайн-площадки AliExpress. Как рассказал РБК глава Cainiao в России Алекс Васильев, услуга — нечто среднее между нерегистрируемым и регистрируемым (с возможностью отслеживания по трек-номеру) почтовым отправлением», — передает РБК.


Новый сервис был разработан в партнерстве с Почтой России.


По словам Васильева, сотрудничество позволит сделать процесс доставки более надежным и сократить количество недоставленных посылок.


«Пользователи теперь будут знать, где находится отправление на любом из этапов доставки. Сами заказы будут доходить намного быстрее, чем в случае с нерегистрируемыми отправлениями, так как Cainiao совместно с Почтой России управляет всеми операционными процессами с момента сбора посылки в Китае до вручения получателю», — говорит Алекс Васильев.


По его словам, стоимость Simplified Registered Mail будет ниже цены регистрируемой доставки. Однако насколько, представитель Cainiao уточнить отказался.


Глава Alibaba Russia Марк Завадский отметил, что новые правила не отразятся на цене доставки — скорее, продавцы учтут ее в цене самого товара.


«Бесплатной доставки в принципе не бывает, в большинстве случаев она уже входит в стоимость товара. Мы не думаем, что будет серьезное подорожание. Продавцы найдут способ выдерживать конкурентные цены, у нас проходит много акций, в рамках которых мы не разрешаем продавать товар дороже определенной отметки. Для пользователей какое-либо подорожание почти не будет заметно», — уверяет Завадский.


В начале января AliExpress временно останавливал экспресс-доставку товаров в Россию с помощью логистической компании SPSR.

Елена Громкова
Фото Густаво Зырянова

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