Запонки Владимира Кехмана за 260 тысяч пустили с молотка из-за долгов

Назначена дата реализации личного имущества директора новосибирского оперного театра Владимира Кехмана.





Информация об этом опубликована на Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Открытый аукцион состоится 17 марта, подать заявки можно до 15 марта. Шаг торгов составляет 5 % от начальной цены. Проводиться аукцион будет в электронной форме на сайте Межрегиональной электронной торговой системы.







На торгах представлены 5 лотов.







Лот № 1 — запонки из металла белого цвета со вставкой черного цвета, по краям камни белого цвета по 24 штуки на каждой запонке. Начальная цена лота 260 тыс. руб.



Лот № 2 — икона с образом Св. Николая Чудотворца в металлическом окладе, размером 32x27 см. Начальная цена — 425 тыс. руб.



Лот № 3 — право требования к ЗАО «Группа Джей Эф Си» номинальной стоимостью 86,1 млн руб. Начальная цена — 61 тыс. 136 руб.



Лот № 4 — право требования к ЗАО «Бонанза Интернэшнл» номинальной стоимостью 14,2 млн руб. Начальная цена —10 тыс. 104 руб.



Лот № 5 — портрет Владимира Кехмана в рамке, написанный в 2016 году. Размер портрета 63x58 см, автор картины Вероника Джиоева. Начальная цена — 12 тыс. 384 руб.







Ранее Арбитражный суд Санкт-Петербурга признал Владимира Кехмана банкротом и ввел процедуру реализации его имущества. А в августе 23-метровую яхту «Bonanza!» Владимира Кехмана продали за 27,5 млн руб.

