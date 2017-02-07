Каждый десятый новосибирец отдает банкам больше половины зарплаты

Почти 10 % новосибирцев с долгами по кредитам ежемесячно отдают банкам больше половины своих доходов.





К такому выводу пришли специалисты Национального бюро кредитных историй (НБКИ), проанализировав данные от 4 тыс. кредиторов со всей России.







Как подсчитали в бюро, к концу 2016 года 9,45 % заемщиков из Новосибирской области тратили на погашение кредитов более 50 % своих ежемесячных доходов.







В целом по России за два последних года доля заемщиков, отдающих банкам более половины дохода, сократилась с 13,7 % до 9,8 %.







«При этом следует отметить, что ситуация с долговой нагрузкой в российских регионах крайне неоднородна. Так, доля наиболее "закредитованных" заемщиков, которые тратят на обслуживание кредитов более половины ежемесячного дохода, достаточно сильно варьируется — от 5 до 17 % от общего количества заемщиков в зависимости от конкретного субъекта РФ», — сообщил генеральный директор Национального бюро кредитных историй Александр Викулин.







Больше всего таких заемщиков аналитики обнаружили в Кировской области, меньше всего — в Санкт-Петербурге, говорится в исследовании в НБКИ.







Ранее Объединенное кредитное бюро сообщило, что на каждом втором работающем жителе Новосибирской области «висит» кредит в 192,5 тыс. руб. За последний год средний размер долга снизился почти на 7 тыс. руб., но зато увеличилась доля заемщиков. А специалисты Росреестра рассказали о том, что в 2016 году в Новосибирской области заметно оживился рынок ипотечных кредитов.