На площади Калинина неизвестные обстреляли автобус
На остановке «Метро "Заельцовская"» пассажирский автобус № 64 попал под обстрел из пневматического оружия.
Инцидент произошел сегодня, 7 февраля, около 8 утра. «Заявление приняли, проводится проверка, пострадавших нет», — сообщили в ГУ МВД России по НСО и добавили, что в автобусе разбито стекло.
По информации перевозчика маршрута № 64 «ИП Полнарева», это уже второй случай обстрела. «Вчера обстреляли 57-й маршрут на Новогодней», — лаконично пояснил диспетчер ИП.
Анна Наумцева
Фото Стаса Соколова
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