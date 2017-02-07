На площади Калинина неизвестные обстреляли автобус

На площади Калинина неизвестные обстреляли автобус

На остановке «Метро "Заельцовская"» пассажирский автобус № 64 попал под обстрел из пневматического оружия.


Инцидент произошел сегодня, 7 февраля, около 8 утра. «Заявление приняли, проводится проверка, пострадавших нет», — сообщили в ГУ МВД России по НСО и добавили, что в автобусе разбито стекло.


По информации перевозчика маршрута № 64 «ИП Полнарева», это уже второй случай обстрела. «Вчера обстреляли 57-й маршрут на Новогодней», — лаконично пояснил диспетчер ИП.

Анна Наумцева
Фото Стаса Соколова

Прочтений: 6961
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (31)31
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

Есть ли у вас автомобиль?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено