На площади Калинина неизвестные обстреляли автобус

На остановке «Метро "Заельцовская"» пассажирский автобус № 64 попал под обстрел из пневматического оружия.







Инцидент произошел сегодня, 7 февраля, около 8 утра. «Заявление приняли, проводится проверка, пострадавших нет», — сообщили в ГУ МВД России по НСО и добавили, что в автобусе разбито стекло.







По информации перевозчика маршрута № 64 «ИП Полнарева», это уже второй случай обстрела. «Вчера обстреляли 57-й маршрут на Новогодней», — лаконично пояснил диспетчер ИП.

