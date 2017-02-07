Популярный загс отказался проводить торжественные регистрации брака

Популярный загс отказался проводить торжественные регистрации брака (фото)

В Новосибирске ЗАГС Калининского района заканчивает проводить торжественные регистрации брака.


Изменения произойдут 1 мая 2017 года.


«Государственная регистрация брака будет проходить в кабинете специалиста. Для регистрации заключения брака в торжественной обстановке можно обратиться в другой отдел загс. При этом отдел ЗАГС Калининского района г. Новосибирска осуществляет государственную регистрацию всех типов гражданского состояния в прежнем режиме», — рассказали в пресс-службе губернатора и правительства НСО.


Официально причины такого изменения не называют.


«В городе выстроили Дворец бракосочетания, специализированное здание — там три зала, есть куда обращаться», — сказали в загсе корреспонденту НГС.НОВОСТИ, который позвонил туда как житель города.


Калининский ЗАГС был создан в 1980 году.


Интерьер Калининского ЗАГСа
Интерьер Калининского ЗАГСа


Новый Дворец бракосочетания открыл двери для женихов и невест 15 мая 2016 года — в тот день у здания выстроилась очередь из желающих пожениться. Недавно новосибирцы снова стояли в очереди у Дворца — они хотели подать заявление в красивую дату 07.07.2017.

Елена Громкова
Фото zags.nso.ru

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