Популярный загс отказался проводить торжественные регистрации брака

В Новосибирске ЗАГС Калининского района заканчивает проводить торжественные регистрации брака.







Изменения произойдут 1 мая 2017 года.







«Государственная регистрация брака будет проходить в кабинете специалиста. Для регистрации заключения брака в торжественной обстановке можно обратиться в другой отдел загс. При этом отдел ЗАГС Калининского района г. Новосибирска осуществляет государственную регистрацию всех типов гражданского состояния в прежнем режиме», — рассказали в пресс-службе губернатора и правительства НСО.







Официально причины такого изменения не называют.







«В городе выстроили Дворец бракосочетания, специализированное здание — там три зала, есть куда обращаться», — сказали в загсе корреспонденту НГС.НОВОСТИ, который позвонил туда как житель города.







Калининский ЗАГС был создан в 1980 году.







Интерьер Калининского ЗАГСа





Новый Дворец бракосочетания открыл двери для женихов и невест 15 мая 2016 года — в тот день у здания выстроилась очередь из желающих пожениться. Недавно новосибирцы снова стояли в очереди у Дворца — они хотели подать заявление в красивую дату 07.07.2017.