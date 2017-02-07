В Советском районе запланировали четвертый «Леруа Мерлен»





Французская компания выбирает участок для строительства нового строительного гипермаркета в районе Академгородка, Бердска и Кольцово. Новый «Леруа» будет меньше, но, по словам представителей компании, гамма ассортимента от этого не пострадает.







Новый гипермаркет компания планирует открыть в июне 2018 года, об этом заместитель генерального директора «Леруа Мерлен Россия» Марк Луше сообщал изданию «Континент-Сибирь» 3 февраля.







По словам директора по развитию «Леруа Мерлен Россия» Елизаветы Лисюковой, четвертый гипермаркет будет отличаться от предыдущих:





«Это будет магазин нового формата, у которого площадь торгового зала чуть меньше, чем сегодняшний наш стандарт. Однако мы существенно не потеряем в гамме [ассортимента],





сокращение площади торгового зала достигается за счет оптимизации внутренней организации магазина», — сообщила Лисюкова НГС.







Где точно будет участок под новый «Леруа», в компании пока не сообщают, но, по словам Лисюковой, новая точка будет в Советском районе: «Мы рассматриваем участок под будущий гипермаркет в направлении: Академгородок, Бердск, Кольцово», — уточнила она.







По данным 2ГИС, сегодня в Новосибирске работают три гипермаркета «Леруа Мерлен»: в Кировском, Железнодорожном и Калининском районах. Последний открылся в декабре 2016 года на «Родниках».

