В Советском районе запланировали четвертый «Леруа Мерлен»

В Советском районе запланировали четвертый «Леруа Мерлен»


Французская компания выбирает участок для строительства нового строительного гипермаркета в районе Академгородка, Бердска и Кольцово. Новый «Леруа» будет меньше, но, по словам представителей компании, гамма ассортимента от этого не пострадает. 


Новый гипермаркет компания планирует открыть в июне 2018 года, об этом заместитель генерального директора «Леруа Мерлен Россия» Марк Луше сообщал изданию «Континент-Сибирь» 3 февраля.


По словам директора по развитию «Леруа Мерлен Россия» Елизаветы Лисюковой, четвертый гипермаркет будет отличаться от предыдущих: 


«Это будет магазин нового формата, у которого площадь торгового зала чуть меньше, чем сегодняшний наш стандарт. Однако мы существенно не потеряем в гамме [ассортимента], 


сокращение площади торгового зала достигается за счет оптимизации внутренней организации магазина», — сообщила Лисюкова НГС.


Где точно будет участок под новый «Леруа», в компании пока не сообщают, но, по словам Лисюковой, новая точка будет в Советском районе: «Мы рассматриваем участок под будущий гипермаркет в направлении: Академгородок, Бердск, Кольцово», — уточнила она.


По данным 2ГИС, сегодня в Новосибирске работают три гипермаркета «Леруа Мерлен»: в Кировском, Железнодорожном и Калининском районах. Последний открылся в декабре 2016 года на «Родниках». 

Наталья Гредина 
Фото Стаса Соколова

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