Водителя затрясло за рулем и его увезли на «скорой»

Поздно вечером 6 февраля мужчина ехал по Октябрьскому району Новосибирска и ему стало плохо за рулем — очевидцы помогли врачам «скорой помощи» переместить пациента в реанимобиль.


Происшествие случилось около 23:00 на перекрестке ул. Кирова и Бориса Богаткова. 


«Volkswagen Polo остановился в потоке на красный сигнал светофора. Когда загорелся зеленый, поток двинулся, а "Фольксваген" остался на месте. Водители и наш аварком заметили, что водителю "Фольксвагена" стало плохо — вызвали "скорую" и ГИБДД. По словам очевидцев, мужчину сильно трясло», — описали ситуацию специалисты мобильного приложения «Автоспас».


Водителя затрясло за рулем и его увезли на «скорой» (фото)


Очевидцы предположили, что мужчина был частным извозчиком — в его машине лежал планшет, на котором работала программа для таксистов.


Врачи «скорой помощи», приехавшие на место, стали перемещать мужчину на носилки. Однако носилки сломались, не выдержав веса мужчины. «Очевидцы помогли работникам "скорой помощи" погрузить мужчину в реанимобиль. Медики сообщили, что мужчине стало плохо с сердцем», — рассказали в «Автоспасе».


Водителя затрясло за рулем и его увезли на «скорой» (фото)


Врачам «скорой помощи» часто требуется помощь в перемещении пациентов с большим весом. Например, недавно спасатели МАСС помогли врачам спустить с 4-го этажа женщину весом около 130 кг.

Ксения Евдокимова

Фото vk.com/avtospas54rus

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