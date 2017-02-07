Родители новосибирских школьников пугают друг друга слухами о маньяке

Родители новосибирских школьников пугают друг друга слухами о маньяке (фото)

Новосибирцы массово пугают друг друга в социальных сетях сообщениями о маньяке, который пытается похитить и изнасиловать маленьких девочек.


Источник в правоохранительных органах рассказал НГС.НОВОСТИ, как обстоят дела на самом деле, и попросил не поддаваться ажиотажу.


Как рассказали читатели НГС, родители школьников в соцсетях и мессенджерах пересылают друг другу сообщения о том, что в Новосибирске «появился маньяк». Ему приписывают «попытки похищения и насилия девочек дошкольного и младшего школьного возраста».


К сообщениям новосибирцы прикладывают ориентировку с фотороботом, в которой говорится, что отдел полиции № 3 «Заельцовский» разыскивает мужчину 30–35 лет на вид. Полицейские подозревают его в преступлении «против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетней».


Также из ориентировки следует, что у мужчины европейская внешность, худощавое телосложение, его рост — около 170–175 см. В день преступления подозреваемый был небрит. Известно, что он носит зимнюю куртку длиной чуть ниже пояса, рукава и верхняя часть у нее коричневые, а низ — темно-синий. Также на подозреваемом были темно-синие джинсы, черная шапочка и черные ботинки.


Ранее, еще в середине января, ориентировку с этим же фотороботом разместило на своем сайте ГУ МВД России по Новосибирской области. В сообщении полиции говорится, что объявленного в розыск мужчину подозревают в тяжком преступлении, которое произошло в подъезде дома на ул. Линейной. Всех, кто опознал человека на фотороботе, полиция просит позвонить по тел.: 232-10-12 или 232-10-02.


Источник в правоохранительных органах в разговоре с корреспондентом НГС.НОВОСТИ опроверг информацию о том, что мужчина с фоторобота — серийный маньяк, который пытается похитить и изнасиловать девочек. По словам источника, правоохранители знают пока только об одном его преступлении, которое можно квалифицировать как «развратные действия».


«Физического насилия не было», — подчеркнул источник, призвав горожан не поддаваться ажиотажу и помочь полиции найти преступника.


В начале прошлого года НГС.НОВОСТИ писали о том, что Кировский районный суд Новосибирска приговорил к 8 годам строгого режима 48-летнего эксгибициониста, который демонстрировал школьницам свои половые органы в лифте и на детской площадке.

Ольга Хмелевская
Фото 54.мвд.рф

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