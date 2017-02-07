Библиотека отменила викторину о Гарри Поттере из-за «общественной опасности»

Централизованная библиотечная система им. Лихачева в Новосибирске отказалась от викторины по книгам о Гарри Поттере — этому предшествовала жалоба обеспокоенной читательницы на рецепты зелий.







«Викторину проводили два года. Она пользовалась успехом у детей и взрослых. Причиной прекращения, как объяснила директор библиотеки, стала жалоба частного лица на общественную опасность викторины.





В чем именно она заключается, не объяснили. Что-то связанное с зельями... Хотя, чтобы поучаствовать в действии, люди приезжали со своими детьми со всего Калининского района и даже из Пашино», — пожаловался сегодня в редакцию НГС.НОВОСТИ сотрудник библиотеки, пожелавший остаться анонимным.







По словам собеседника, викторина существовала в двух вариантах — на сайте ЦБС им. Лихачева и в виде опросника, который можно было заполнить непосредственно в библиотеке. Ответившим правильно на все вопросы вручали дипломы.







«Чем детская викторина, пропагандирующая моральные ценности, такие как доброта, необходимость учения, взаимовыручки и дружбы, могла помешать частному лицу-общественнице — пока непонятно», — отметил сотрудник библиотеки.





Сначала корреспондент НГС.НОВОСТИ позвонила в ЦБС им. Лихачева под видом читателя и выразила желание поучаствовать в викторине. Представители библиотеки сказали, что мероприятие перестали проводить «по техническим причинам».







В официальном комментарии журналисту директор ЦБС Ирина Зырянова признала,





что одной из причин отказа от викторины действительно стали жалобы бдительной читательницы на рецепты зелий, изложенные в книгах о Гарри Поттере.





«У викторины заканчивался срок действия. Но вчера пришла читательница, которая предупредила, что если вдруг по рецептам этих книг [сварят зелье, то будет плохо]. Но не мы же это придумали, книжка продается, есть в открытом доступе. Ее никто не запрещал. Никто ничего пока не варил, просто женщина свои опасения высказала, обратила наше внимание, что если вдруг какому-то ребенку придет в голову это делать… Ну я так понимаю, что до сих пор не пришло. Поскольку поступило такое опасение, мы решили уже закончить это дело», — поведала Ирина Зырянова.







НГС.НОВОСТИ изучили рецепты, встречающиеся в книгах о Гарри Поттере. Вот некоторые из них.





Зелье забывчивости. Стирает память. Изучается на 1-м курсе обучения в Хогвартсе. В состав входят веточки валерианы, ягоды омелы и вода из реки Леты.







Умиротворяющий бальзам. Помогает успокоиться, избавляет от тревоги. Очень сложен в приготовлении. В состав входят толченый лунный камень, сироп черемицы.







Феликс Фелицис. Приносит удачу во всех начинаниях. В качестве ингредиентов используют сок морского лука, настой чабреца, яичную скорлупу.





Зелье красоты. Действует даже на самых уродливых ведьм, делая их привлекательными. В состав входят крылья феи, утренняя роса, лепестки розы, сушеные манжетки, волосы из хвоста единорога, корень имбиря.





Сейчас часть материалов викторины еще доступна на сайте библиотеки, но, как убедилась корреспондент НГС.НОВОСТИ, пройти викторину полностью нельзя.















Пьеса «Гарри Поттер и проклятое дитя» в конце прошлого года вызвала ажиотаж у новосибирцев.









Справка: Гарри Поттер — герой серии романов из 7 книг английской писательницы Джоан Роулинг. Действие в книгах происходит в вымышленной школе чародейства и волшебства Хогвартс. Гарри Поттер приобрел большую популярность во всем мире, в том числе и в России. В 2016 году на русский язык перевели пьесу «Гарри Поттер и проклятое дитя», которую позиционируют как 8-ю часть поттерианы (Википедия).