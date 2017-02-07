​Новосибирец проехал на велосипеде по Таиланду и застал последствия наводнения

Новосибирец проехал на велосипеде по Таиланду и застал последствия наводнения (видео)

Новосибирец Еким Руднев объехал на велосипеде север Таиланда, увидел последствия наводнения в южном Таиланде, а после выехал в Малайзию.


Свое путешествие Еким начал 12 января, возвращаться в Новосибирск он собирается 20 февраля.


«Я проехал маршрут по северу Таиланда, а после с Бангкока добрался до друзей на остров Пханган. Отдохнув несколько дней на острове, я заскучал по дороге и отправился к границе с Малайзией 3 февраля, 5 февраля пересек границу с Малайзией и добрался в город Джорджтаун за одну ночь. В данный момент моей целью является Куала-Лумпур», — рассказал Еким.


По северному Таиланду Еким проехал 700 км, а на острове Пханган он увидел последствия недавнего наводнения, которые он снял на видео и после опубликовал на своем канале на портале YouTube.



Свое путешествие Еким называет легкой велопрогулкой. «Цели как таковой нет, езда вдоль моря — мое хобби, велик, пальмы, берег и немного денег — мой девиз», — описывает новосибирец. С собой у путешественника кроме велосипеда легкий спальный мешок и велоформа.


Также мужчина описал ритм и режим движения велотуриста.


«Один из дней я начал рано, сам по себе проснулся около 5 утра, съел связку бананов с печеньем под кофе. В 6:15 уже полчаса в седле. 11:00 на суточнике 99 км. Поел в кафе "СИАФУД", проспал у них в беседке до 14:30 (жара, не надо ехать), еще немного съел их выпечки, душ, и в 15:00 отправился дальше.


В 18:30 заезжаю на вечерний базар, суточник фиксирует 157 км, ем, загружаю "витамины", стартую с этой стоянки в 19:30. 21:45 суточник фиксирует 197 км. Потупил в темноте у океана, в 22:30 отправился дальше.


Потерялся, ремонт дороги, убрали указатели, вскопали всю округу, мотоциклисты довели меня до точки, ноги гудели, первоначальный план был выехать из 200 км. Сидел на колесе у спортбайка 35 км, ехал почти 50 км/ч», — описал Еким.


Новосибирец проехал на велосипеде по Таиланду и застал последствия наводнения (видео)


В сентябре 2012 года новосибирец Дмитрий Ковтун за 40 дней проехал расстояние от Новосибирска до Москвы на велосипеде.

Елена Громкова
Фото Екима Руднева
Видео youtube.com, канал Еким Руднев

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