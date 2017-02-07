Власти создают «зеленый коридор» из Узбекистана в Новосибирск

Власти создают «зеленый коридор» из Узбекистана в Новосибирск

В мае в Новосибирской области откроется оптово-розничный комплекс с овощами и фруктами из Узбекистана.


Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий с делегацией из Новосибирской области посетил с рабочей поездкой Узбекистан. Во время поездки сотрудники новосибирских и узбекских компаний подписали меморандум о сотрудничестве для увеличения поставок в Новосибирскую область и другие регионы СФО плодоовощной продукции, сообщает пресс-служба правительства.


«Сегодня при посредничестве Правительства России достигнута договоренность по созданию "зеленого коридора" для поставок плодовоовощной продукции из Узбекистана в Новосибирскую область. Режим "зеленого коридора" позволит оптимизировать временные затраты на прохождение фитосанитарного, таможенного и иных видов контроля», — пишет пресс-служба правительства НСО.


По их данным, в мае в области начнет работать торговый дом «Узэкспорт-Сибирь», его якорной площадкой будет торгово-складской комплекс «Импульс» на Мочищенском шоссе. Начальная мощность центра — 75 тыс. тонн продукции в год.


Власти создают «зеленый коридор» из Узбекистана в Новосибирск


Стороны также договорились о возможных встречных поставках. Узбекскую сторону заинтересовали предложения новосибирцев о поставках гофропродукции для производства упаковки и биопрепаратов для аграрного сектора — как для плодоовощной продукции, так и для хлопчатника.


Ранее сообщалось, что в Новосибирске откроется 8 новых супермаркетов «Лента».

Ксения Евдокимова

Фото nso.ru

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