Искалеченного живодером в Бурятии пса Дружка привезли на лечение в Новосибирск

В Новосибирской ветеринарной клинике БЭСТ готовят к операции искалеченную собаку по кличке Дружок — волонтеры привезли ее из Улан-Удэ.







«У собаки травмы трех конечностей из четырех. Нет пальцев, запястный сустав поврежден, а на одной ноге поврежден скакательный сустав. Помимо этого повреждены уши и нос», — рассказала 7 февраля НГС.НОВОСТИ главный врач клиники БЭСТ Наталья Уланова.







Собаке планируют сделать одну восстановительную операцию, чтобы срастить перелом пятки и порванное ахиллово сухожилие. «Будем делать артродез скакательного сустава, чтобы собака могла пользоваться лапой. Передние конечности будем протезировать», — описала ситуацию Уланова.







Деньги на протезы для Дружка волонтеры собирали через группу в соцсети «ВКонтакте». Куратор животного Екатерина пишет, что собака стала жертвой живодера в декабре 2016 года.





«Страшную судьбу собаки решил живодер, отрубив ему 3 лапы и вырезав нос. Собаку истязали две недели», — утверждает Екатерина, которая, как отметили в клинике, приехала в Новосибирск вместе с Дружком.







В сентябре прошлого года в ветклинике БЭСТ отчитались о первом удачном опыте вживления домашним животным титановых протезов — тогда Наталья Уланова пояснила, что кроме них подобные операции делает только клиника в Англии.