Такси с пассажиркой отлетело на тротуар после удара о «Тойоту»

Вечером 6 февраля машина такси попала в аварию на перекрестке в Октябрьском районе Новосибирска.


Такси с пассажиркой отлетело на тротуар после удара о «Тойоту» (фото)


ДТП произошло в 22:10 на пересечении ул. Кирова и Дунайской — там столкнулись Toyota Starlet и таксист на Hyundai Solaris.


«"Тойота" двигалась по ул. Кирова со стороны ул. Выборной в сторону ул. Никитина, "Хендэ" — во встречном направлении. В районе перекрестка с Дунайской водитель "Хендэ" решил развернуться и в процессе не пропустил встречную "Тойоту". "Старлет" ударила такси в заднюю правую часть», — сообщают специалисты мобильного приложения «Автоспас».


По их информации, от удара обе машины отбросило на тротуар.


В группе пропаганды ГИБДД Новосибирска добавили, что в аварии пострадала 21-летняя пассажирка «Хендэ Солярис» — у нее сотрясение головного мозга.


По данным автонспекции, за рулем «Соляриса» был 58-летний мужчина, водительские права он получил меньше года назад. У 25-летнего водителя «Тойоты» оказалось чуть больше опыта — он за рулем с 2015 года.


Такси с пассажиркой отлетело на тротуар после удара о «Тойоту» (фото)


Такси с пассажиркой отлетело на тротуар после удара о «Тойоту» (фото)


Такси с пассажиркой отлетело на тротуар после удара о «Тойоту» (фото)


Также сегодня НГС.НОВОСТИ рассказывали о серьезной утренней пробке из-за ДТП на ул. Владимировской.

Ольга Хмелевская
Фото vk.com/avtospas54rus

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