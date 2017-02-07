Новосибирцы рассказали, как собираются жить после выхода на пенсию

Служба исследований Зарплата.ру опросила сотрудников компаний и узнала, что большинство новосибирцев против повышения пенсионного возраста.





Всего в опросе приняли участие около 1000 работников. «Большинство (82 %) опрошенных в Новосибирске негативно относятся к возможности повышения пенсионного возраста, 5 % поддерживают такие изменения, 8 % настроены нейтрально, 5 % затруднились с ответом», — сообщают аналитики.







Среди тех, кто все-таки приемлет повышение пенсионного возраста, почти половина опрошенных согласны с вариантом, по которому мужчины и женщины выходили бы на пенсию одинаково — в 63 года. 44 % готовы поддержать вариант пенсии для женщин в 63 года, а для мужчин — в 65 лет. Самым непопулярным стал вариант выхода на пенсию и мужчин, и женщин в 65 лет.







При этом после выхода на пенсию 16 % горожан планируют довольствоваться только ею. Каждый десятый горожанин рассчитывает на помощь детей и родственников, 14 % стараются откладывать средства уже сейчас, а 2 % планируют сдавать недвижимость в аренду. Но большая часть новосибирцев (54 %) собираются подрабатывать. Также новосибирцы указали, что хотели бы уехать в другую страну, иметь дачу с огородом, жить на прибыль от своего бизнеса.







«Показательно, что чем старше участники опроса, тем большая часть из них собирается жить сугубо на пенсионные выплаты: среди респондентов после 45 лет таких ответов 28 %, среди респондентов от 18 до 34 — только 14 %», — отмечают аналитики.







Ранее исследователи портала Зарплата.ру узнали у новосибирцев, почему они опаздывают на работу.

