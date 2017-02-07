Авария спровоцировала серьезный затор на Владимировской

В утренний час пик 7 февраля загруженность новосибирских дорог составляла 6 баллов, серьезные пробки образовались на Владимировской и Большевистской.





«Неожиданно плотное движение сейчас на Дуси Ковальчук – Владимировской. Загруженность магистрали в центр — 8 баллов, что на 3 балла выше обычного», — сообщает сервис Янлекс.Пробки в 8:30 утра.







Судя по Яндекс.Картам, пробка на Владимировской образовалась из-за ДТП. Проехать по участку улицы можно не быстрее 3 км/ч.











На Большевистской пробка образовалась в сторону города: от съезда с Бугринского моста и до Речного вокзала. Скорость потока в ней не выше 7 км/ч. Кроме того, очевидцы сообщают о фуре, стоящей в правом ряду.











Заторы возникли на ул. Кошурникова и Красина, Ипподромской, Красном проспекте, въезде на Димитровский мост.











При этом сервис Яндекс.Пробки сообщает о непривычно пустой Каменской и Ипподромской, где пробки оцениваются всего в 1 балл, что на 3 балла ниже обычного. Также не затруднено движение по Немировича-Данченко.







«Непривычно легко проехать можно сейчас по ул. Немировича-Данченко. По направлению в центр на магистрали всего 5 баллов, что на 3 балла ниже обычного», — гласят данные сервиса.







Утром 6 февраля пробки на дорогах оценивались на 6 баллов, а самая длинная пробка образовалась на Большевистской.

