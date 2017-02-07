ГИБДД наказала водителя мэра за парковку на тротуаре

ГИБДД наказала водителя мэра за парковку на тротуаре (фото)

Водитель служебной Аudi А8 мэра Новосибирска Анатолия Локтя получил административное наказание после жалобы общественника.


Стоящую на тротуаре возле Новосибирской областной научной библиотеки машину мэра заметил 23 декабря 2016 года член общественного совета при Миннтрансе НСО Алексей Носов. В этот же день общественник подал заявление в ГИБДД и приложил фото увиденного. Он попросил стражей порядка провести проверку нарушения ПДД.


2 февраля Носову пришел официальный ответ от ГИБДД за подписью командира полка ДПС на Станционной Александра Бойко. В ответе сказано, что водитель автомобиля Ауди А8 с госномером О101ОО 154 привлечен к административной отвественности.


В ответе не указана статья КоАП, которую нарушил водитель мэра. Однако известно, что, согласно КоАП, наказанием за парковку на тротуаре является штраф 1000 рублей (пункт 3 статьи 12.19).

Марк Волков
Фото Алексея Носова

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