Лучшей моделью года стала 14-летняя школьница

Анастасия Деньгина, «Модель года»
Анастасия Деньгина, «Модель года»


В Новосибирске подвели итоги профессионального конкурса «Модель года» — победительницу ждет крупное модельное агентство для работы в Париже и Милане. 


«В этой премии могут принять участие любые модели. Это должна быть обязательно профессиональная модель, которая участвовала в показах и съемках — и не только в Новосибирске. Возрастом в среднем от 14 до 20 лет. Победила 14-летняя Анастасия Деньгина. Она учится в школе и работает пока в Азии. Но ее уже ждут в Европе в одном из крупнейших агентств для работы в Париже и Милане. Работать она там сможет только с 16 лет», — пояснила руководитель модельного агентства «Русский блеск» Ольга Ухова.

Лучшей моделью года стала 14-летняя школьница (фото)


На премию «Модель года» в течение всего 2016 года пришло в общей сложности около 200 заявок. Каждый месяц, уточнила Ольга, они отбирали по одной лучшей претендентке, которые потом и вышли в финал.


На конкурсе вручили также номинацию «Прорыв года» 24-летней Анне Дементьевой. Девушка такого возраста по модельным параметрам считается уже слишком взрослой, но Анна за последнее время сделала несколько успешных показов на Неделе моды в Милане.

Анна Дементьева, «Прорыв года»
Анна Дементьева, «Прорыв года»


«Открытием года» назвали 14-летнюю Анну Дремезову. Юная модель еще не выезжала работать за границу, но в «Русском блеске» считают, что у нее большой потенциал.


Анна Дремезова, «Открытие года»
Анна Дремезова, «Открытие года»


Модель Алена Ляшенко, имеющая больше всех подписчиков в Инстаграме (более 7000) и победившая в онлайн-голосовании, стала «Самой медийной моделью».


Алена Ляшенко, «Самая медийная модель»
Алена Ляшенко, «Самая медийная модель»


Победительницы получили ювелирные подарки, различные сертификаты, обучение английскому языку на Мальте, фотосессии на обложку журнала и у модных фотографов, право попробовать себя в роли телеведущей и др. 


Вчера НГС.НОВОСТИ рассказали о модельном выпускном в школе Elite Stars, где производители и продавцы одежды бесплатно использовали для своих целей начинающих моделей. 

Илья Калинин
Фото предоставлены Ольгой Уховой 

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