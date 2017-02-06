Владельцев элитных коттеджей оштрафовали за захват берега Оби

Культурно-оздоровительный центр ООО «Энергомонтаж», у которого ФБК обнаружил огороженный пляж



Суд подтвердил законность решения инспекторов Росприроднадзора, которые оштрафовали новосибирскую строительную компанию «Энергомонтаж» на 200 тыс. руб. за заборы на пляже.





Скандал вокруг этой ситуации разгорелся летом 2016 года. Тогда Фонд борьбы с коррупцией обнаружил огороженный пляж возле культурно-оздоровительного центра ООО «Энергомонтаж» — одной из крупнейших строительных компаний Новосибирской области. По данным борцов с коррупцией, вокруг 8 коттеджей на Лесном шоссе в Заельцовском районе Новосибирска поперек береговой полосы стоял забор, тянущийся от построек в реку.





Это подтверждают и материалы административного дела, которое рассматривал Заельцовский районный суд. В них говорится, что инспекторы департамента Росприроднадзора по СФО во время рейда заметили, что компания «Энергомонтаж» поставила 2 металлических забора, которые мешают «свободному доступу граждан к реке Обь и ее береговой полосе».







Позже представители «Энергомонтажа» — депутат Заксобрания НСО Иван Сидоренко и депутат горсовета Новосибирска Андрей Каличенко — публично подтвердили это нарушение. Они заявили, что забор на пляже — это «временное строительное ограждение, установленное подрядной организацией на период строительства, которое не было своевременно ликвидировано». После скандала нарушителям пришлось спешно убрать забор. По данным телепрограммы «Прецедент», уже 1 июля его не было.







А 18 июля года департамент Росприродндзора по СФО оштрафовал компанию «Энергомонтаж» на 200 тыс. руб. по ст. 8.12.1 КоАП РФ (несоблюдение условия обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе), следует из материалов Заельцовского районного суда.







«Энергомонтаж» не согласился с этим постановлением и попытался его обжаловать в суде. Как следует из судебного решения, компания не отрицала, что нарушение было, но не соглашалась с размером штрафа, потому что уже убрала заборы. Кроме того, «Энергомонтаж» указал, что считает это нарушение «малозначительным».







В январе 2017 года Заельцовский районный суд рассмотрел это дело. Он не нашел оснований снижать размер штрафа и оставил жалобу «Энергомонтажа» без удовлетворения.





Решение суда пока не вступило в законную силу.