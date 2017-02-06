От мэрии потребовали починить лестницу на «Гагаринской» после падения депутата

Депутаты горсовета Новосибирска обеспокоены состоянием лестниц около станции метро «Гагаринская», на которых постоянно падают горожане.





6 февраля на заседании комиссии по наказам депутаты обсудили обращение новосибирцев о ремонте двух лестниц, расположенных с двух сторон от дома № 94 на Красном проспекте. В плане наказов реконструкция этих лестниц намечена на 2020 год, однако депутаты хотели бы перенести наказ на 2017 год.







«Мы проводили выездное совещание. На лестничных маршах торчит арматура, люди цепляются ногами, даже некоторые депутаты иногда там падают. Непонятно реально состояние этих лестниц. Люди, которые там живут, говорят, что из-под лестниц течет вода и они могут обвалиться. Требуется изучение состояния их. Там, по всей видимости, требуется их замена или капитальный ремонт. Плюс есть вопросы по оформлению прав собственности на эти объекты», — сказал председатель комиссии по наказам Антон Тыртышный.







«Там ходят люди, зацепляются ногой и падают с огромной высоты. Это опасный объект», — отметил депутат Иван Конобеев, добавив, что сам упал на этой лестнице.







Представитель администрации Центрального округа рассказал, что проблемные лестницы по сути бесхозные и ни у кого не стоят на балансе — потратить деньги на их ремонт из бюджета нельзя. При этом специалисты подсчитали, что облицевать 142 кв. м ступенек плиткой обойдется в 450 тыс. руб.







Депутаты отправили письмо в мэрию, чтобы узнать, на чьем балансе стоят лестницы, и сейчас ждут ответа. Вопрос о судьбе лестниц депутаты перенесли на следующее заседание комиссии.





Также депутатам рассказали, сколько денег пойдет на выполнение наказов избирателей по обустройству тротуаров и пешеходных дорожек.







«В 2017 году на эти цели мы планируем проторговать примерно 80 млн руб. В эту сумму войдут порядка 40 наказов депутатам городского совета, которые были перенесены из 2016 года, и часть наказов 2017 года. Это сумма достаточно хорошая, даже по сравнению с прошлыми годами. В 2014, 2015 годах на ремонт тротуаров было выделено порядка 30 млн руб. Хочу сказать, что к 2020 году я должен выполнить депутатских наказов на сумму 400 млн руб.





Чтобы исполнить все наказы, надо выделять ежегодно не менее 100 млн только на тротуары»,





— рассказал депутатам начальник управления дорожного строительства Юрий Алексеевский.







Чиновник отметил, что специалистам еще нужно будет оценить, в каком состоянии тротуары и сколько денег на ремонт каждого потребуется. Выбрать подрядчиков для ремонта планируется в конце мая.







Замначальника департамента энергетики и ЖКХ Сергей Елисеев рассказал, что в 2017 году на ремонт внутридворовых территорий и проездов планируется потратить 100 млн руб. — этого хватит для выполнения 104 наказов от избирателей. Конкурс на проведение ремонтных работ департамент энергетики и ЖКХ планирует объявить в середине марта. Елисеев добавил, что из областного бюджета было выделено еще 100 млн руб. на реализацию наказов депутатов Заксобрания. Частично наказы городским и областным депутатам «пересекаются» — сейчас в департаменте формируют перечень адресов для проведения ремонта.





«В большей степени у нас работы ведутся по ремонту старого асфальтового покрытия во дворах, с уширением проезжей части, организацией новых парковочных карманов. Ну и также, где необходимо восстанавливать пешеходные тротуары, тропинки благоустраивать, эти объемы работ учтены в наказах», — сказал Елисеев.







В прошлом году мэр Новосибирска Анатолий Локоть признал, что городские власти не занимались ремонтом тротуаров в течение 2016 года.