В Новосибирске появился дом на костылях

Коммунальщики подперли падающие стены дома щитами и подпорками из досок, чтобы он окончательно не развалился.

В Новосибирске появился дом на костылях (фото)


Фотография дома на Обогатительной, 9 появилась накануне в соцсети Facebook, ее опубликовал новосибирец Виталий Шадрин.


«Вчера не удержался и сделал фотографию в одном из дворов нашего города. Я так понимаю без этих конструкций жить в доме нельзя (опасно для жизни), а с этими подпорками можно», — написал Виталий.


Дом на Обогатительной обслуживает управляющая компания ЗАО УК «СПАС-дом».


«26 августа 2016 года он признан аварийным, он подлежит расселению и сносу — когда это произойдет, я не знаю. В прошлом году еще предлагалось в маневренный фонд расселить собственников, они отказались. Но так как они там живут и что-то там нужно делать, соответственно, в сентябре мы подпорки устанавливали, чтобы стены не разваливались», — прокомментировал ситуацию первый заместитель гендиректора УК «СПАС-дом» Андрей Харланов. Он отметил, что теперь выселение будет возможно только по суду.


В Новосибирске появился дом на костылях (фото)


В Новосибирске появился дом на костылях (фото)


В доме на Обогатительной 12 квартир, в них прописаны 37 человек. Этот дом построили в 1953 году, в нем два этажа и два подъезда. Корреспонденты НГС съездили к жителям, чтобы посмотреть в какой обстановке живут люди, узнать, почему они не хотят покидать аварийный дом и почему здание стало разваливаться.


Сейчас на фасаде дома стоят несколько деревянных досок и подпорок, которые упираются в стены.


Старшая по дому Валентина Ламанова рассказала, что стена сильно отклонилась, поэтому дом признали аварийным. Она уточнила, что стена отваливается из-за того, что фундамент был подмыт из-за коммунальных аварий.


«Аварии были лет 8 назад подряд одна за одной, фундамент размыло, затопляло весь наш двор и подвал», — описала женщина. Сейчас все жители с опасением ждут весны, когда начнут таять валы снега возле дома.


В Новосибирске появился дом на костылях (фото)


Жильцы хотели сделать капитальный ремонт — просили включить дом в федеральную программу. Однако после всех комиссий оказалось, что капремонт уже невозможен — нельзя поменять стену и фундамент, рассказала Ламанова.


«Мы 8 лет пытались доказать, что дом уже наклонился», — возмущен один из жителей дома Николай Николаевич.  Мужчина подчеркивает также, что то, как здание укрепили сейчас — неэффективно.


«Это порнографию сделали: вон тот отошел (упор. — НГС.НОВОСТИ), вон тот отошел. Эти упоры делали — я им говорил: "Ребята, вы их уперли в теплотрассу". Позвонил в ЖЭУ — вы хоть проследите, что здесь делают — никто не пришел», — заявил житель.


В Новосибирске появился дом на костылях (фото)


Пенсионер живет здесь с 1998 года, недавно пережил инсульт и уверяет, что никуда переезжать не намерен. «Я лично, вот с одной рукой, которая еще действует — вилы наточил — в сарае стоят. Если кто-то выйдет, я приду с вилами», — предупреждает мужчина.


Остальные жители дома поддерживают решение Николая Николаевича остаться здесь. Власти предлагают им жилье в маневренном фонде, комнатах в общежитии из расчета 6 кв. м на человека — люди возмущены.


«На какой период нас туда поселят неизвестно, поэтому мы все отказались, будем ждать другого решения, может быть, укрепят побольше, мы поживем. Здесь у нас у каждого отдельная квартира, свой туалет, своя ванная. А там такие условия, что общий душ только в подвале и туалет один на коридор», — отметила Валентина Ламанова.


В Новосибирске появился дом на костылях (фото)


В основном местные жители живут в этих квартирах десятки лет, но есть и две семьи, которые живут только пятый год — они взяли ипотеку, банк им гарантировал, что дом не будет признан аварийным в течение 20 лет, объяснила старшая по дому. У одной семьи сейчас двое детей, у другой трое — переезд в социальное жилье для них крайне неудобен.


«Это вы как себе представляете: трое детей, муж и я, и маневренный фонд — одна комната в маневренном фонде. У нас двухкомнатная квартира. Во-вторых, у меня школа здесь, в этом году у меня третий идет в школу, все трое будут учиться здесь — почему я должна откуда-то возить их сюда, если здесь удобнее — привела и все. Мы когда переехали сюда, мы специально квартиру подбирали так, чтобы школу не менять», — рассказала одна из жительниц Наталья Саенко. По ее словам, квартиру они покупали за два миллиона с лишним.


В целом состоянием своего дома жители удовлетворены — у них чисто в подъездах, тепло в квартирах, почти все сделали ремонт. «Все почищено, все убрано, постоянно работает трактор, на все наши обращения, которые были по поводу протечки, все равно как-то вопрос решался положительно, начальник ЖЭУ всегда приходил, смотрел, и все устранялось своевременно. Вот единственная проблема — эта стена отваливается», — рассказала старшая по дому.


В Новосибирске появился дом на костылях (фото)


Тем не менее стены в подъездах покрыты метками, на которых указаны разные даты образования трещин: 03.05.10, 21.10.13, 05.05.15 и т.д. Наталья отметила, что когда она въезжала, трещина, датированная 10-м годом, была намного меньше.


В Новосибирске появился дом на костылях (фото)


В Новосибирске появился дом на костылях (фото)


В Новосибирске появился дом на костылях (фото)


Трещины есть и в некоторых квартирах, кроме того, по словам Натальи, в ее угловой квартире все отремонтировано и проблем не видно, а вот в центре дома у потолка сгнили балки — и это отражается на состоянии потолка.


В Новосибирске появился дом на костылях (фото)


«Пока нам не угрожают судом, но не знаю, может быть, и будут, если земля наша кому-нибудь понадобится. В прошлом году застройщик пришел, построил дом и одно время просил, чтобы мы землю приватизировали — хотел взять нашу землю взамен на квартиры, но в связи с кризисом он отказался от этой идеи. У нас вся земля приватизирована, но поскольку дом признан аварийным, теперь вся земля будет землей мэрии», — рассказала Валентина Ламанова.


В Новосибирске появился дом на костылях (фото)



Подвал
Подвал


Подвал
Подвал


Подвал
Подвал


Елена Громкова
Фото Ольги Бурлаковой

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