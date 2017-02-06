Руководство НОВАТа вернуло театру название «Оперный»

Руководство НОВАТа вернуло театру название «Оперный»

Новосибирский театр оперы и балета добавил к своим афишам призыв «До встречи в оперном!».


В театре объяснили это желанием показать свое уважение к традициям.


«Есть торговая марка НОВАТ, она уже неплохо себя зарекомендовала. Но мы чтим традиции и хотим таким образом показать, что оперный театр — народное название нашего театра — никуда не исчез. Поэтому мы зовем зрителей посетить оперный», — пояснили в театре корреспонденту НГС.НОВОСТИ сегодня, 6 февраля.


Руководство НОВАТа вернуло театру название «Оперный»


Впервые аббревиатура НОВАТ вместо НГАТОиБ (так до сих пор театр проходит по всем официальным документам) появилась осенью 2015 года на обновленном сайте. Долгое время новосибирцы даже точно не знали, как она расшифровывается. Новое название театра оперы и балета вызвало шквал критики в группе «За "Тангейзер" и свободу творчества» — через эту группу социальной сети «ВКонтакте» новосибирцы собрались на одноименный митинг.


«Название, измышленное временным директором Владимиром Кехманом, противоречит сложившимся традициям сокращения имен собственных в русском языке. Ни в одном названии официальной организации в Новосибирске "новосибирский" не сокращается до "нов", поскольку этот элемент закреплен для сокращения слова "новгородский". Набор букв "НОВАТ" близок к ряду других брендов до степени смешения», — высказываются активисты группы, которой руководит Ольга Стволова, член Новосибирского клуба зрителей и руководитель проекта «1+1».

Анна Наумцева
Фото Стаса Соколова
Макет афиши предоставлен пресс-службой НОВАТа

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