​Новосибирец придумал причудливый дизайн для машин Яндекс.Такси

Новосибирский художник Михаил Климов вошел в тройку победителей конкурса на самое оригинальное оформление машины Яндекс.Такси.





Теперь машина с его рисунком на борту будет целый год катать клиентов по Санкт-Петербургу.











Об этом рассказала региональный представитель компании «Яндекс» Ольга Молодан.







Яндекс.Такси и Музей уличного искусства подвели итоги конкурса «Стрит-арт на борту», который проводился в Санкт-Петербурге. В творческом соревновании участвовали авторы из России, Украины, Израиля, Франции и Италии. Конкурсантам предлагалось придумать свой вариант оформления такси.





В итоге из более чем 500 работ жюри и участники интернет-голосования отобрали 12 лучших. В их числе оказалась работа от профессионального иллюстратора из Новосибирска Михаила Климова, который предложил нанести на борт машины узор в стиле татуировок старой школы. Новосибирец замкнул тройку победителей конкурса, уступив лидерство только московской творческой группе «Варенъйе организм» (1-е место) и дизайнеру из Санкт-Петербурга Елене Матвейчук (2-е место).





1-е место





2-е место





«Авторы самого интересного дизайна получат 100 тыс. руб. Участникам, занявшим второе и третье места, будут вручены аэрозольные краски от компании Montana. Все призеры получат также 10 поездок на Яндекс.Такси», — рассказала Ольга Молодан.







Также она добавила, что организаторы конкурса нанесут рисунки победителей на 12 машин, которые целый год будут возить клиентов по Санкт-Петербургу.







«В дальнейшем Яндекс.Такси планирует провести аналогичный конкурс и в других городах», — сообщила региональный представитель «Яндекса».





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