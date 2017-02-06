Выпускной новосибирской модельной школы привлек финского производителя одежды

Новосибирские производители одежды и Finn Flare заинтересовались бесплатными услугами выпускников модельной школы Elite Stars.





«Это еще не настоящие модели, а те, кто отучился [в школе] 4 месяца, и вот у них идут такие практические занятия. Но непрофессионалу это совершенно незаметно, т.к. девочки хорошо готовятся к такому мероприятию. В итоге получается шоу часа на полтора», - рассказала директор модельного агентства Elite Stars Наталья Грель, объяснив, что активный интерес к бесплатным услугам моделей на выпускных стал заметен именно в последнее время.







По словам Натальи, объясняется это кризисом: в последнее время перестали проводиться различные городские фешн-показы, недели моды и т.п. Ранее на таких показах местные производители имели возможность демонстрировать свои новые коллекции и получать после мероприятия фото и видеоматериалы, которые в дальнейшем использовали в своей рекламе.





Правда, за участие в таких профессиональных шоу, производители одежды платят вступительные взносы. Сейчас же внимание производителей и продавцов одежды переключилось на выпускные модельной школы, где те же задачи они решают для себя бесплатно.







«А нам же нужна хорошая одежда хороших брендов, чтобы на ней практиковались наши ученики. И у нас есть постоянные магазины, вот, например, Benetton, где выпускники одеваются на такие показы, да еще и сразу же становятся клиентами – тут же раскупают одежду, который специальный стилист им профессионально подбирает для показа», - заметила Наталья Грель. Все подобные отношения, пояснила Наталья, в обязательном порядке фиксируются договорами.







В показе на последнем выпускном демонстрировалась одежда нескольких местных компаний - производителей и продавцов, а также финской марки Finn Flare, представители которой приняли участие в таком мероприятии впервые.





В середине января НГС.НОВОСТИ рассказали, как новосибирская модель Александра Карпова, родившаяся в Искитиме, приняла участие в показе высокой мужской моды в Лондоне.