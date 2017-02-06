Выпускной новосибирской модельной школы привлек финского производителя одежды

Выпускной новосибирской модельной школы привлек финского производителя одежды (фото)

Новосибирские производители одежды и Finn Flare заинтересовались бесплатными услугами выпускников модельной школы Elite Stars.


«Это еще не настоящие модели, а те, кто отучился [в школе] 4 месяца, и вот у них идут такие практические занятия. Но непрофессионалу это совершенно незаметно, т.к. девочки хорошо готовятся к такому мероприятию. В итоге получается шоу часа на полтора», - рассказала директор модельного агентства Elite Stars Наталья Грель, объяснив, что активный интерес к бесплатным услугам моделей на выпускных стал заметен именно в последнее время.

Выпускной новосибирской модельной школы привлек финского производителя одежды (фото)


По словам Натальи, объясняется это кризисом: в последнее время перестали проводиться различные городские фешн-показы, недели моды и т.п. Ранее на таких показах местные производители имели возможность демонстрировать свои новые коллекции и получать после мероприятия фото и видеоматериалы, которые в дальнейшем использовали в своей рекламе. 


Правда, за участие в таких профессиональных шоу, производители одежды платят вступительные взносы. Сейчас же внимание производителей и продавцов одежды переключилось на выпускные модельной школы, где те же задачи они решают для себя бесплатно.

Выпускной новосибирской модельной школы привлек финского производителя одежды (фото)


«А нам же нужна хорошая одежда хороших брендов, чтобы на ней практиковались наши ученики. И у нас есть постоянные магазины, вот, например, Benetton, где выпускники одеваются на такие показы, да еще и сразу же становятся клиентами – тут же раскупают одежду, который специальный стилист им профессионально подбирает для показа», - заметила Наталья Грель. Все подобные отношения, пояснила Наталья, в обязательном порядке фиксируются договорами.

Выпускной новосибирской модельной школы привлек финского производителя одежды (фото)


В показе на последнем выпускном демонстрировалась одежда нескольких местных компаний - производителей и продавцов, а также финской марки Finn Flare, представители которой приняли участие в таком мероприятии впервые. 


В середине января НГС.НОВОСТИ рассказали, как новосибирская модель Александра Карпова, родившаяся в Искитиме, приняла участие в показе высокой мужской моды в Лондоне.

Илья Калинин
Фото предоставлены Elite Stars

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