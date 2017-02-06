Герой войны проехал в посвященном ему вагоне метро

Герой войны проехал в посвященном ему вагоне метро (фото)


В поезде-музее «Новониколаевск-Новосибирск» появился вагон, посвященный 95-летию Героя Советского Союза, почетного жителя города Дмитрия Бакурова.


Герой войны проехал в посвященном ему вагоне метро (фото)


Презентация вагона «Солдат России» состоялась 6 февраля на станции метро «Площадь Гарина-Михайловского». В торжественной церемонии принял участие Герой Советского Союза, почетный житель Новосибирска Дмитрий Бакуров, его супруга, а также первые лица области и города.


Герой войны проехал в посвященном ему вагоне метро (фото)


«В шестой раз мы посвящаем целый вагон одному единственному человеку. Но сегодняшняя выставка совершенно уникальная — 95 лет Дмитрию Алексеевичу Бакурову, который жив, вместе с нами, — отметила автор проекта поезда-музея и руководитель новосибирского областного фонда сохранения и развития русского языка «Родное слово» Людмила Монахова. — Выставка о Дмитрии Алексеевиче уникальна тем, что на каждом плакате, который вы увидите в поезде-музее, мы привели слова самого Дмитрия Алексеевича, его видение значения солдата.


Герой войны проехал в посвященном ему вагоне метро (фото)


Это очень важно для нынешнего поколения. Материалы, которые мы предоставили — из архивов семьи, из книг, из газетных статей. Мы надеемся, что все это было бы интересно пассажирам метро».


Герой войны проехал в посвященном ему вагоне метро (фото)


Дмитрий Бакуров родился 7 февраля 1922 года в селе Новоярки Каменского района Алтайского края. На фронт попал в 1942 году, дважды был ранен.


Герой войны проехал в посвященном ему вагоне метро (фото)


Воевал на Брянском, Центральном, 1-м и 4-м Украинском фронтах, участвовал в Курской битве, вместе со своими артиллеристами форсировал Оку, Десну, Днепр и Припять. За мужество и героизм Бакурову было присвоено звание Героя Советского Союза.


Герой войны проехал в посвященном ему вагоне метро (фото)


Д.А. Бакуров — почетный житель города Новосибирска, его имя присвоено улицам в двух селах Алтайского края.


Герой войны проехал в посвященном ему вагоне метро (фото)


В Новосибирске имя Героя Советского Союза Дмитрия Бакурова увековечено на Аллее новосибирцев-героев у монумента Славы.


Герой войны проехал в посвященном ему вагоне метро (фото)


«Любите нашу славную Родину. Хорошо учитесь и физически закаляйтесь, — пожелал Бакуров присутствовавшим на открытии, — вы дальнейшие продолжатели нашей Родины, поэтому вся судьба будет в ваших руках. А для того, чтобы она была крепкой, нужно быть человеком».


Герой войны проехал в посвященном ему вагоне метро (фото)


Герой войны проехал в посвященном ему вагоне метро (фото)


7 декабря 2016 года в вагоне поезда-музея Новосибирского метрополитена открылась выставка, посвященная архитектору Андрею Крячкову, по проектам которого были построены самые красивые здания города.

Анна Богданова
Фото Александра Ощепкова (1–7, 9–11), автора (8)

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