Объем утечки денег за границу из Новосибирска подскочил в 8 раз

Таможня заметила почти восьмикратный в сравнении с прошлым годом прирост средств, которые новосибирцы незаконно вывели за границу.







Если по итогам 2015 года невозврат валюты в Новосибирск составил 1 млрд 232 млн, то в 2016 году эта сумма уже равнялась 8 млрд 407 млн руб.





Средства из России, в том числе из Новосибирска, преимущественно выводятся на Кипр, в Гонконг, Швейцарию и Латвию, отметили в пресс-службе таможни.







В прошлом году по статье 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств) таможни региона возбудили 54 уголовных дела, 8 из них — в Новосибирске.







«Для того чтобы вывести денежные средства за рубеж, нарушители закона, как правило, заключают договор на поставку товара из-за рубежа от лица российской компании. Затем для оплаты товара денежные средства перечисляются на счета иностранных контрагентов. Срок действия контракта истекает, товар на территорию России не ввозится, однако компания не предпринимает каких-либо действий для того, чтобы вернуть перечисленные деньги.





Для подобных махинаций обычно используются фирмы-однодневки, зарегистрированные на подставных лиц»,





— пояснил заместитель начальника Сибирского таможенного управления, начальник Сибирской оперативной таможни Александр Миюшов.







В 2016 году Сибирская оперативная таможня прекратила работу 60 фирм-однодневок и выявила 18 граждан, предоставлявших свои документы для незаконного создания юридических лиц. Еще 27 уголовных дел в регионе возбудили по статье 193.1 УК РФ (перевод валюты за рубеж с использованием подложных документов).





Несмотря на возросшее количество возбужденных в регионе уголовных дел (27 в 2016 году против 18 в 2015 году), в прошедшем году показатель объема незаконно переведенной валюты снизился в Новосибирске и составил 0,8 млрд руб. по сравнению с 0,9 млрд руб. в 2015 году.

