Мужчина порезал 14-летнюю девочку на глазах у младшей сестры и попросил его убить

В Новосибирской области суд вынес приговор 25-летнему Евгению Рябыкину, который весной прошлого года убил 14-летнюю девочку.







Инцидент произошел в Черепановском районе. Как сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, 8 марта 2016 года женщина пришла в гости к своей подруге вместе с двумя дочерьми, одной из которых было 8, а другой — 14 лет. Компания выпивала. Среди собравшихся был и Евгений Рябыкин.







Позже девочки остались дома одни — их мать вместе с подругой уехала в черепановское кафе.







«В это время в дом пришел пьяный Рябыкин и начал приставать к старшей дочери. Со словами: "Раздевайся!" одной рукой он приставил нож к шее девочки, а второй схватил ее за шею и начал душить. Младшая сестра взяла со стола стеклянный стакан и ударила Рябыкина по голове. Однако злоумышленник ударил подростка ножом в живот и в грудь, а второй девочке порезал руку», — описали ситуацию в прокуратуре Новосибирской области.







После этого, по данным облпрокуратуры, мужчина попытался порезать себе живот и начал просить одну из сестер, чтобы она взяла нож и убила его. Позже раненая 14-летняя девочка умерла в Черепановской центральной районной больнице.







На суде 25-летний Евгений Рябыкин свою вину полностью признал.







Черепановский районный суд приговорил его к 11 годам 8 месяцам колонии строгого режима за убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и умышленное причинение легкого вреда здоровью (п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ). Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.