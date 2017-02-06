Городецкий прокомментировал слухи о своей отставке

Городецкий прокомментировал слухи о своей отставке


Губернатор Новосибирской области прокомментировал информацию о якобы скорой отставке, растиражированную в СМИ.


«Вообще я слухи и сплетни никогда не комментирую. Я жив, здоров, полон оптимизма и хочу еще долго-долго оправдывать доверие земляков, которое мне оказали, вот и все», — рассказал НГС.НОВОСТИ губернатор Владимир Городецкий.


Информация о том, что в ближайшее время Владимир Городецкий уйдет в отставку по состоянию здоровья, а его пост может занять полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, появилась 3 февраля на сайте sib.fm без ссылки на источник, а затем распространилась в социальных сетях.


5 февраля издание «Ведомости» сообщило о том, что в ближайшее время губернаторы нескольких регионов могут быть отправлены в отставку. «Внутриполитический блок Кремля надеется использовать сентябрьские выборы для улучшения политической ситуации в ряде проблемных регионов в преддверии президентских выборов. Первым шагом, как ожидается, в ближайшее дни станет объявление об отставке порядка пяти губернаторов», — процитировали «Ведомости» бывшего федерального чиновника и близкого к Кремлю собеседника.


По словам издания, в числе регионов, которые находятся «под пристальным вниманием»: Карелия, Рязанская, Свердловская, Новгородская и Ивановская области, а также Пермский край и Бурятия. Новосибирской области среди регионов, где возможна отставка губернатора, нет.


Днем 6 февраля о своей отставке объявил губернатор Пермского края Виктор Басаргин, сообщает портал 59.ru.


В июле прошлого года президент Владимир Путин заменил своего полпреда в Сибири генерала Николая Рогожкина на губернатора Севастополя Сергея Меняйло. 

Анна Богданова
Фото Ольги Бурлаковой

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