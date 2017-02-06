«2ГИС» сдал в аренду огромный офис после увольнения части сотрудников

«2ГИС» сдал в аренду огромный офис после увольнения части сотрудников (фото)

Компания «2ГИС» начала искать арендаторов для своих офисов на 16-м и 17-м этажах бизнес-центра «Сан Сити» — этому предшествовали плановые сокращения в компании.


Объявления о сдаче в аренду помещений в БЦ «Сан Сити» появились на портале N1.ru. На 16-м этаже в аренду сдается 1020 кв. м, на 17-м этаже — 780 кв. м. Арендная ставка составляет 1050 руб. за 1 кв. м с учетом НДС. В стоимость аренды включены коммунальные платежи и услуги клининга. 


Информацию о том, что офисы «2ГИС» сдаются в аренду, подтвердили в самой компании. Как пояснил руководитель отдела организации работы головного офиса Сергей Коваленко, всего «2ГИС» принадлежат 12 этажей бизнес-центра «Сан Сити», но сама компания занимает только 9 из них. 


Некоторые из своих помещений «2ГИС» сдает в аренду еще с момента покупки офиса. В частности, арендаторы размещаются на 17-м и 19-м этажах. А теперь компания решила выделить под аренду еще около 1000 кв. м на 16-м этаже бизнес-центра. «Примерно на половину уже найдены арендаторы», — уточнил Сергей Коваленко. 


Появление свободных площадей в компании он объяснил так: «Во-первых, наши команды сели компактнее, чем раньше, во-вторых, свободные пространства появились в результате оптимизации».


«2ГИС» сдал в аренду огромный офис после увольнения части сотрудников (фото)


«2ГИС» сдал в аренду огромный офис после увольнения части сотрудников (фото)


Как сообщалось ранее, в ноябре 2016 года сотрудники «2ГИС» пожаловались на массовые сокращения в компании. В свою очередь, президент компании Вера Гармаш поясняла, что «2ГИС» проводит оптимизацию, при этом число работников сильно не сократится. 

Ольга Хмелевская
Фото N1.ru

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