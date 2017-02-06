Новосибирск простился со старейшей актрисой России

Новосибирск простился со старейшей актрисой России (фото)

Сегодня, 6 февраля, в Доме актера в Новосибирске прошло прощание с актрисой Зоей Булгаковой, скончавшейся на 103-м году жизни.


Зоя Федоровна Булгакова была старейшей из числа заслуженных артистов России и стояла у истоков Новосибирского ТЮЗа (нынешнего театра «Глобус»).


«Она была травести, т.е. играла подростков, мальчиков и девочек. Не каждая актриса на такое способна. Я на своей памяти помню только Валентину Сперантову, Лидию Князеву и Зою Федоровну, которая в этой группе третья, самая маленькая (рост около 150 см), самая хрупкая. Я знаю ее с самого раннего детства. Мне было три года, когда меня папа привел на спектакль "Зайка-зазнайка", и с тех пор я уже не могла не ходить в театр. Потому что это удивительная актриса, выходила — и глаз от нее не оторвать», — поделилась воспоминаниями Наталья Никулькова, педагог Новосибирского государственного театрального института.


Новосибирск простился со старейшей актрисой России (фото)


Зоя Булгакова родилась 24 декабря 1914 года в Ново-Николаевске в многодетной семье извозчика. Она была четвертым из пяти детей.


«Тяга к театральному искусству появилась у Зои Федоровны еще в школе, когда она выступала в драмкружке, пела в хоре, занималась акробатикой, жонглированием. Со своими учителями циркового мастерства она путешествовала по области», — излагает биографию актрисы сайт «Кино-театр.ру».


Новосибирск простился со старейшей актрисой России (фото)


В 1932 году Зоя Булгакова окончила студию при Новосибирском ТЮЗе. В труппе этого театра служила с 1930 года. Сценические образы актрисы были связаны со сказочными персонажами, она играла в спектаклях «Снегурочка», «Красная Шапочка», «Кот в сапогах», «Снежная королева». Ей посвящали стихи писатель Юрий Магалиф, актер Иван Ромашко, 


а Самуил Маршак так вдохновился игрой Булгаковой в спектакле «Двенадцать месяцев» в роли маленькой Королевы, что подкорректировал пьесу специально под новосибирскую актрису.


Новосибирск простился со старейшей актрисой России (фото)


Новосибирск простился со старейшей актрисой России (фото)


Годы войны Зоя Булгакова провела в Анжеро-Судженске. Тогда в репертуаре ТЮЗа появились спектакли для взрослых — «Парень из нашего города», «Давным-давно», «Слуга двух господ» и др. Однажды, как вспоминала актриса, после спектакля «Тимур и его команда», где Булгакова играла хулигана Мишку Квакина,


местные мальчишки преподнесли ей большой букет лесной травы черемши.


Объяснили свой жест тем, что цветов у них нет, но поблагодарить актрису все равно хочется. В Анжеро-Судженске Зоя Федоровна получила похоронку на своего первого мужа — тоже актера Виктора Подчасова. Вскоре актриса похоронила и своего маленького сына.


Новосибирск простился со старейшей актрисой России (фото)


Зоя Федоровна так убедительно играла, что, когда ее героиня оказывалась одна в лесу, отстав от родителей и голодая, маленькие зрители несли к рампе конфеты и печенье.


Потом, по воспоминаниям актрисы, дети встречали ее возле служебного входа и спрашивали, почему она не взяла угощение. «Приходилось объяснять им, что это театр. Тогда они провожали меня до самого дома», — говорила Зоя Булгакова в одном из интервью.


В 1945 году Булгаковой одной из первых в театре присвоили звание «Заслуженная артистка РСФСР». Ее имя внесено в Золотую книгу культуры Новосибирской области как лауреата областной премии «Честь и достоинство» (2001). Также актрису награждали премией «Человек года» в области культуры и искусства за большой вклад в развитие театрального искусства и культуры города (1999), медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», медалью «Ветеран труда».


Новосибирск простился со старейшей актрисой России (фото)


На панихиду в Дом актера, которая проходила сегодня с 11:00 до 13:00, собрались те, кто знал Зою Булгакову и ее покойного супруга хормейстера Германа Молодцова. Также цветы к гробу любимой актрисы возложили «юные зрители», которым сейчас уже по 80–90 лет, но они помнят Зою Федоровну на сцене.


«Она была мне самым дорогим человеком после моих родителей. Я ее названный сын. Ее муж Герман Иванович меня воспитывал, потому что мой родной отец умер. Все свое детство мы были вместе. Это был великий человек — она очень любила жизнь и умирать не хотела. Была скромная, прекрасная, до 95 лет в Доме актера была председателем совета ветеранов, помогала нуждающимся в тяжелые годы», — рассказал Сергей Виноградов.


Свое столетие актриса отметила активно — на сцене театра «Глобус», хотя ушла на пенсию задолго до этого — в 55 лет.


«Она не выходила из-за кулис, она всегда выносила за собой жизнь. Для тех актрис, которые вышли на пенсию, она, безусловно, была примером. Всегда улыбалась, никогда не вступала ни с кем в конфликт. Мы на нее всегда смотрели и говорили: "вот наш электрончик побежал". И 85-летние для нее были девчонки и мальчишки», — отметила Наталья Никулькова.

Анна Наумцева
Фото Густаво Зырянова (1–3), предоставлены театром «Глобус» (4–7)

Прочтений: 9671
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (8)8
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

Есть ли у вас автомобиль?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено