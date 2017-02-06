Новосибирск простился со старейшей актрисой России

Сегодня, 6 февраля, в Доме актера в Новосибирске прошло прощание с актрисой Зоей Булгаковой, скончавшейся на 103-м году жизни.







Зоя Федоровна Булгакова была старейшей из числа заслуженных артистов России и стояла у истоков Новосибирского ТЮЗа (нынешнего театра «Глобус»).





«Она была травести, т.е. играла подростков, мальчиков и девочек. Не каждая актриса на такое способна. Я на своей памяти помню только Валентину Сперантову, Лидию Князеву и Зою Федоровну, которая в этой группе третья, самая маленькая (рост около 150 см), самая хрупкая. Я знаю ее с самого раннего детства. Мне было три года, когда меня папа привел на спектакль "Зайка-зазнайка", и с тех пор я уже не могла не ходить в театр. Потому что это удивительная актриса, выходила — и глаз от нее не оторвать», — поделилась воспоминаниями Наталья Никулькова, педагог Новосибирского государственного театрального института.











Зоя Булгакова родилась 24 декабря 1914 года в Ново-Николаевске в многодетной семье извозчика. Она была четвертым из пяти детей.





«Тяга к театральному искусству появилась у Зои Федоровны еще в школе, когда она выступала в драмкружке, пела в хоре, занималась акробатикой, жонглированием. Со своими учителями циркового мастерства она путешествовала по области», — излагает биографию актрисы сайт «Кино-театр.ру».









В 1932 году Зоя Булгакова окончила студию при Новосибирском ТЮЗе. В труппе этого театра служила с 1930 года. Сценические образы актрисы были связаны со сказочными персонажами, она играла в спектаклях «Снегурочка», «Красная Шапочка», «Кот в сапогах», «Снежная королева». Ей посвящали стихи писатель Юрий Магалиф, актер Иван Ромашко,





а Самуил Маршак так вдохновился игрой Булгаковой в спектакле «Двенадцать месяцев» в роли маленькой Королевы, что подкорректировал пьесу специально под новосибирскую актрису.















Годы войны Зоя Булгакова провела в Анжеро-Судженске. Тогда в репертуаре ТЮЗа появились спектакли для взрослых — «Парень из нашего города», «Давным-давно», «Слуга двух господ» и др. Однажды, как вспоминала актриса, после спектакля «Тимур и его команда», где Булгакова играла хулигана Мишку Квакина,





местные мальчишки преподнесли ей большой букет лесной травы черемши.





Объяснили свой жест тем, что цветов у них нет, но поблагодарить актрису все равно хочется. В Анжеро-Судженске Зоя Федоровна получила похоронку на своего первого мужа — тоже актера Виктора Подчасова. Вскоре актриса похоронила и своего маленького сына.











Зоя Федоровна так убедительно играла, что, когда ее героиня оказывалась одна в лесу, отстав от родителей и голодая, маленькие зрители несли к рампе конфеты и печенье.





Потом, по воспоминаниям актрисы, дети встречали ее возле служебного входа и спрашивали, почему она не взяла угощение. «Приходилось объяснять им, что это театр. Тогда они провожали меня до самого дома», — говорила Зоя Булгакова в одном из интервью.







В 1945 году Булгаковой одной из первых в театре присвоили звание «Заслуженная артистка РСФСР». Ее имя внесено в Золотую книгу культуры Новосибирской области как лауреата областной премии «Честь и достоинство» (2001). Также актрису награждали премией «Человек года» в области культуры и искусства за большой вклад в развитие театрального искусства и культуры города (1999), медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», медалью «Ветеран труда».











На панихиду в Дом актера, которая проходила сегодня с 11:00 до 13:00, собрались те, кто знал Зою Булгакову и ее покойного супруга хормейстера Германа Молодцова. Также цветы к гробу любимой актрисы возложили «юные зрители», которым сейчас уже по 80–90 лет, но они помнят Зою Федоровну на сцене.







«Она была мне самым дорогим человеком после моих родителей. Я ее названный сын. Ее муж Герман Иванович меня воспитывал, потому что мой родной отец умер. Все свое детство мы были вместе. Это был великий человек — она очень любила жизнь и умирать не хотела. Была скромная, прекрасная, до 95 лет в Доме актера была председателем совета ветеранов, помогала нуждающимся в тяжелые годы», — рассказал Сергей Виноградов.







Свое столетие актриса отметила активно — на сцене театра «Глобус», хотя ушла на пенсию задолго до этого — в 55 лет.







«Она не выходила из-за кулис, она всегда выносила за собой жизнь. Для тех актрис, которые вышли на пенсию, она, безусловно, была примером. Всегда улыбалась, никогда не вступала ни с кем в конфликт. Мы на нее всегда смотрели и говорили: "вот наш электрончик побежал". И 85-летние для нее были девчонки и мальчишки», — отметила Наталья Никулькова.

