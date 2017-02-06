Улицу в центре города сузили после провала тротуара

Улицу в центре города сузили после провала тротуара (схема)

В Новосибирске ограничили проезд по ул. 1905 года из-за коммунальной аварии.


«Временно ограничено движение транспорта на участке ул. 1905 года в районе здания № 73. В связи с проведением МУП "Горводоканал" аварийных работ по ремонту водопровода проезжая часть сужена на 5 метров», — сообщает пресс-центр мэрии.


Улицу в центре города сузили после провала тротуара (схема)


Окончание ремонта запланировано на 12 февраля. В пресс-центре мэрии уточнили, что специалисты перекрыли одну полосу, где «просел» асфальт. Вторая полоса открыта для проезда.


Улицу в центре города сузили после провала тротуара (схема)


Утром 3 февраля у дома № 83 по ул. 1905 года на тротуаре возникла огромная яма. Специалисты «Горводоканала» поясняли, что провал возник из-за повреждения на керамическом канализационном трубопроводе диаметром 250 мм.


Кроме того, 4 февраля поток холодной воды затопил проезжую часть по Нарымской и ул. 1905 года из-за прорыва на стальной трубе диаметром 500 мм.


Ранее НГС.НОВОСТИ писали о сужении почти на месяц проезда по участку Большевистской ради строительства водопровода к торговому центру.


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Ксения Евдокимова

Фото Густаво Зырянова (1, 3), фрагмент справочника 2ГИС (2)

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