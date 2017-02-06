Улицу в центре города сузили после провала тротуара

В Новосибирске ограничили проезд по ул. 1905 года из-за коммунальной аварии.





«Временно ограничено движение транспорта на участке ул. 1905 года в районе здания № 73. В связи с проведением МУП "Горводоканал" аварийных работ по ремонту водопровода проезжая часть сужена на 5 метров», — сообщает пресс-центр мэрии.











Окончание ремонта запланировано на 12 февраля. В пресс-центре мэрии уточнили, что специалисты перекрыли одну полосу, где «просел» асфальт. Вторая полоса открыта для проезда.











Утром 3 февраля у дома № 83 по ул. 1905 года на тротуаре возникла огромная яма. Специалисты «Горводоканала» поясняли, что провал возник из-за повреждения на керамическом канализационном трубопроводе диаметром 250 мм.







Кроме того, 4 февраля поток холодной воды затопил проезжую часть по Нарымской и ул. 1905 года из-за прорыва на стальной трубе диаметром 500 мм.





Ранее НГС.НОВОСТИ писали о сужении почти на месяц проезда по участку Большевистской ради строительства водопровода к торговому центру.







Внимание, новая рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте свои фото и видео с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru - давайте вместе избавим наш город от автохамов.

