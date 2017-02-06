Автобус с детьми застрял в кювете на заснеженной трассе

В Новосибирской области пожарные помогли волейбольной команде, которая съехала в кювет на автобусе.





Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, утром 4 февраля в Купинском районе с трассы сошел автобус. Его водитель вез из Куйбышева в Карасук юношескую волейбольную команду — 10 девочек и их тренера.





На помощь к спортсменам выдвинулись работники ближайшего пожарного поста.







«Через 7 минут (в 11:23 по местному времени) после звонка пожарные были на месте вызова. Также приехал местный фельдшер, который осмотрел детей. Из снежного плена всех пассажиров оперативно эвакуировали в прибывший автобус», — передали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, уточнив, что пострадавших в аварии не было.







На муниципальном автобусе спортсмены приехали в отдельный пожарный пост № 113 в селе Лягушенском Купинского района. Пожарные помогли спортсменам разместиться, напоили их горячим чаем, а позже проводили их на обед в столовую и даже устроили им экскурсию по пожарному посту.







«Вечером, в 18:40, на резервном автобусе дети с тренером вернулись в город Куйбышев», — добавили в МЧС.





На прошлой неделе НГС.НОВОСТИ рассказывали о том, как неравнодушные водители из Новосибирской области помогали продуктами и деньгами дальнобойщику, который на неделю застрял в кювете после ДТП.