Автобус с детьми застрял в кювете на заснеженной трассе

Автобус с детьми застрял в кювете на заснеженной трассе (фото)

В Новосибирской области пожарные помогли волейбольной команде, которая съехала в кювет на автобусе. 


Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, утром 4 февраля в Купинском районе с трассы сошел  автобус. Его водитель вез из Куйбышева в Карасук юношескую волейбольную команду — 10 девочек и их тренера.


На помощь к спортсменам выдвинулись работники ближайшего пожарного поста.


«Через 7 минут (в 11:23 по местному времени) после звонка пожарные были на месте вызова. Также приехал местный фельдшер, который осмотрел детей. Из снежного плена всех пассажиров оперативно эвакуировали в прибывший автобус», — передали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, уточнив, что пострадавших в аварии не было.


На муниципальном автобусе спортсмены приехали в отдельный пожарный пост № 113 в селе Лягушенском Купинского района. Пожарные помогли спортсменам разместиться, напоили их горячим чаем, а позже проводили их на обед в столовую и даже устроили им экскурсию по пожарному посту.


«Вечером, в 18:40, на резервном автобусе дети с тренером вернулись в город Куйбышев», — добавили в МЧС.


На прошлой неделе НГС.НОВОСТИ рассказывали о том, как неравнодушные водители из Новосибирской области помогали продуктами и деньгами дальнобойщику, который на неделю застрял в кювете после ДТП.

Ольга Хмелевская
Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС по Новосибирской области

Прочтений: 12279
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (26)26
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

Есть ли у вас автомобиль?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено