На проспекте Маркса заработала блинная для любителей Instagram

В павильоне на проспекте Маркса, 4«а» заработала закусочная Blin Time, которая заменила здесь закрывшееся ранее кафе восточной кухни «Чудо Блюдо».





Это второе заведение под таким названием — первое открылось в прошлом году в районе аэропорта «Толмачёво». Обоими заведениями управляет компания «Русские печи».











Так же как и «Чудо Блюдо», блинная работает в формате самообслуживания. Судя по интерьеру, владельцы заведения рассчитывают прежде всего на любителей социальных сетей. Стены кафе украшены самыми разнообразными хештэгами (#Instablin, #времяпокушать, #маркса4а и т.д.), а в зале почти у каждого столика есть розетка с USB-разъемами.











В меню преимущественно блины, пельмени и вареники. Сладкие блины стоят от 90 руб. (с яблоком и корицей), сытные — от 135 руб. Среди сытных блинов есть, например, такие позиции, как «блин шаурма» (150 руб.) и «блин хот-дог» (120 руб.). Вареники стоят 85 руб. Цены на напитки начинаются с 20 руб. (чай).









Самая крупная блинная сеть в Новосибирске «Русские блины» сейчас состоит из более чем 60 павильонов. Ее конкурент из Екатеринбурга «Блинофф» сегодня сократилась до одного заведения в ТЦ «МЕГА». А работающая в близком формате сеть «Сибирские блины» (Томск) в декабре прошлого года закрыла в Новосибирске все заведения.

