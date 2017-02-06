На проспекте Маркса заработала блинная для любителей Instagram

На проспекте Маркса заработала блинная для любителей Instagram (фото)

В павильоне на проспекте Маркса, 4«а» заработала закусочная Blin Time, которая заменила здесь закрывшееся ранее кафе восточной кухни «Чудо Блюдо». 


Это второе заведение под таким названием — первое открылось в прошлом году в районе аэропорта «Толмачёво». Обоими заведениями управляет компания «Русские печи».


На проспекте Маркса заработала блинная для любителей Instagram (фото)


Так же как и «Чудо Блюдо», блинная работает в формате самообслуживания. Судя по интерьеру, владельцы заведения рассчитывают прежде всего на любителей социальных сетей. Стены кафе украшены самыми разнообразными хештэгами (#Instablin, #времяпокушать, #маркса4а и т.д.), а в зале почти у каждого столика есть розетка с USB-разъемами.


На проспекте Маркса заработала блинная для любителей Instagram (фото)


В меню преимущественно блины, пельмени и вареники. Сладкие блины стоят от 90 руб. (с яблоком и корицей), сытные — от 135 руб. Среди сытных блинов есть, например, такие позиции, как «блин шаурма» (150 руб.) и «блин хот-дог» (120 руб.). Вареники стоят 85 руб. Цены на напитки начинаются с 20 руб. (чай).


На проспекте Маркса заработала блинная для любителей Instagram (фото)


Самая крупная блинная сеть в Новосибирске «Русские блины» сейчас состоит из более чем 60 павильонов. Ее конкурент из Екатеринбурга «Блинофф» сегодня сократилась до одного заведения в ТЦ «МЕГА». А работающая в близком формате сеть «Сибирские блины» (Томск) в декабре прошлого года закрыла в Новосибирске все заведения.

Стас Соколов
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