Уроженка Новосибирска на сноуборде стала лучшей на Кубке мира

Уроженка Новосибирска на сноуборде стала лучшей на Кубке мира (видео)

Cпортсменка из Новосибирска Алена Заварзина победила в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Болгарии.


В минувшие выходные в болгарском Банско прошел Кубок мира по сноуборду в параллельных дисциплинах. 5 февраля, в финальном заезде параллельного гигантского слалома, 27-летняя Алена Заварзина опередила Патрицию Куммер из Швейцарии и заняла первое место в дисциплине. Третье место досталось японской спортсменке Томока Такеути, сообщается на сайте Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).


«Было действительно трудно не упасть, сохранять равновесие на поворотах. Но мне удалось отработать на 100 %, и я рада победе», — приводит слова Алены Заварзиной FIS.



Уроженка Новосибирска Алена Заварзина выиграла «бронзу» сочинской Олимпиады в параллельном гигантском слаломе. Ее супруг Вик Вайлд — бывший гражданин США, получивший российское гражданство, — завоевал два олимпийских «золота».


Справка: Параллельный гигантский слалом — одна из дисциплин в соревнованиях сноубордистов. Два сноубордиста стартуют на одинаковых параллельных трассах с большим количеством резких поворотов и стараются опередить друга. Одна из трасс обозначается красными флажками, другая — синими. Длина дистанции — до 1000 м. По сравнению с параллельным слаломом гигантский слалом отличается большими расстояниями ворот и, следовательно, более высокими скоростями. (Википедия)


Ранее Алена Заварзина стала лицом рекламной кампании телеканала «Матч ТВ».

Ксения Евдокимова
Скриншот с видео

Видео youtube.com, канал FIS Snowbord

Прочтений: 6262
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (9)9
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

Есть ли у вас автомобиль?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено