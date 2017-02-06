Уроженка Новосибирска на сноуборде стала лучшей на Кубке мира

Cпортсменка из Новосибирска Алена Заварзина победила в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Болгарии.





В минувшие выходные в болгарском Банско прошел Кубок мира по сноуборду в параллельных дисциплинах. 5 февраля, в финальном заезде параллельного гигантского слалома, 27-летняя Алена Заварзина опередила Патрицию Куммер из Швейцарии и заняла первое место в дисциплине. Третье место досталось японской спортсменке Томока Такеути, сообщается на сайте Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).







«Было действительно трудно не упасть, сохранять равновесие на поворотах. Но мне удалось отработать на 100 %, и я рада победе», — приводит слова Алены Заварзиной FIS.











Уроженка Новосибирска Алена Заварзина выиграла «бронзу» сочинской Олимпиады в параллельном гигантском слаломе. Ее супруг Вик Вайлд — бывший гражданин США, получивший российское гражданство, — завоевал два олимпийских «золота».







Справка: Параллельный гигантский слалом — одна из дисциплин в соревнованиях сноубордистов. Два сноубордиста стартуют на одинаковых параллельных трассах с большим количеством резких поворотов и стараются опередить друга. Одна из трасс обозначается красными флажками, другая — синими. Длина дистанции — до 1000 м. По сравнению с параллельным слаломом гигантский слалом отличается большими расстояниями ворот и, следовательно, более высокими скоростями. (Википедия)







Ранее Алена Заварзина стала лицом рекламной кампании телеканала «Матч ТВ».

