По Новосибирску прокатилась волна автомобильных пожаров

Вечером 5 февраля на Хилокском рынке загорелись две припаркованные фуры, а ночью в Советском районе Новосибирска огонь повредил сразу три иномарки.







Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области, 5 февраля в 21:59 к пожарным поступил вызов на ул. Хилокскую — там горели две фуры DAF. В 22:12 пожар удалось потушить. К этому времени огонь успел повредить кабины обоих грузовиков на общей площади 10 кв. м. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.







Очевидцы в соцсетях сообщают, что сгоревшие фуры принадлежат одному хозяину из Киргизии. Груз пожарные успели спасти.







Позже, в третьем часу ночи, на ул. Лесосечной в Нижней Ельцовке загорелась Honda CR-V. Обгорели моторный отсек и салон кроссовера. «Предполагаемая причина пожара — поджог», — уточнили в пресс-службе МЧС.





Примерно в это же время на пр. Строителей в Академгородке вспыхнула легковая «Тойота». Огонь перекинулся на припаркованный рядом кроссовер Mitsubishi ASX. У «Тойоты» обгорели моторный отсек и салон, у «Мицубиси» — лакокрасочное покрытие, задняя правая фара и колесо.





Люди на пожаре не пострадали. Причина возгорания пока неизвестна, добавили в МЧС.





Как сообщалось ранее, предыдущей ночью в городе Обь вспыхнула «Мазда Демио». Тушить ее приезжали 8 пожарных.