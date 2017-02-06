По Новосибирску прокатилась волна автомобильных пожаров

По Новосибирску прокатилась волна автомобильных пожаров

Вечером 5 февраля на Хилокском рынке загорелись две припаркованные фуры, а ночью в Советском районе Новосибирска огонь повредил сразу три иномарки.


Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области, 5 февраля в 21:59 к пожарным поступил вызов на ул. Хилокскую — там горели две фуры DAF. В 22:12 пожар удалось потушить. К этому времени огонь успел повредить кабины обоих грузовиков на общей площади 10 кв. м. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.


Очевидцы в соцсетях сообщают, что сгоревшие фуры принадлежат одному хозяину из Киргизии. Груз пожарные успели спасти.


Позже, в третьем часу ночи, на ул. Лесосечной в Нижней Ельцовке загорелась Honda CR-V. Обгорели моторный отсек и салон кроссовера. «Предполагаемая причина пожара — поджог», — уточнили в пресс-службе МЧС.


Примерно в это же время на пр. Строителей в Академгородке вспыхнула легковая «Тойота». Огонь перекинулся на припаркованный рядом кроссовер Mitsubishi ASX. У «Тойоты» обгорели моторный отсек и салон, у «Мицубиси» — лакокрасочное покрытие, задняя правая фара и колесо.


Люди на пожаре не пострадали. Причина возгорания пока неизвестна, добавили в МЧС.


Как сообщалось ранее, предыдущей ночью в городе Обь вспыхнула «Мазда Демио». Тушить ее приезжали 8 пожарных.

Ольга Хмелевская
Фото thinkstockphotos.com

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