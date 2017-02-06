В Новосибирске строится четверть всего жилья в Сибири

В Новосибирске строится четверть всего жилья в Сибири

Новосибирская область оказалась лидером по строительству жилья в Сибири.


К такому выводу пришел Новосибирскстат, сравнив объемы ввода жилья в регионах Сибирского федерального округа в 2016 году.


Как подсчитали статистики, всего за год строители СФО сдали в эксплуатацию 8,4 млн кв. м нового жилья. Это на 10,3 % меньше, чем в 2015 году.


Больше всего построенного жилья приходится на Новосибирскую область (2 млн 209,8 тыс. кв. м). По сравнению с предыдущим годом объем ввода жилья в регионе сократился на 14,6 %. Второе место занимает Красноярский край (1 млн 353,2 тыс. кв. м), третье — Кемеровская область (1 млн 90,5 тыс. кв. м).

На последнем, 12-м, месте, расположилась Республика Тыва, где за прошедший год строители ввели в эксплуатацию 104,6 тыс. кв. м нового жилья.


Ранее Росреестр сообщил о том, что в прошлом году жители Новосибирской области стали реже покупать квартиры по договору долевого участия в строительстве. Количество таких сделок сократилось на 15 % по сравнению с 2015 годом. 

Ольга Хмелевская
Фото thinkstockphotos.com


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