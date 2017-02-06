В Новосибирск идет сильное потепление и новые снегопады

В Новосибирск идет сильное потепление и новые снегопады

Синоптики рассказали, что погода в Новосибирске и окрестностях в ближайшие три дня снова поменяется в сторону потепления.


Сейчас столбик термометра в черте города показывает –14 градусов, однако к 9 февраля дневная температура вырастет до –3 градусов. «Ждем снегопады и ослабление морозов к четвергу. Ночью будет –10…–15, местами до –23 градусов. Днем ожидается температура в пределах –3…–8 градусов», — сообщил пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.


При этом неблагоприятные условия сохранятся — новосибирцев ждут снегопады, метели и порывистый ветер. «К 8–9 февраля порывы ветра местами могут достигать 16–20 м/с», — предупредил Ренад Ягудин.


Сейчас в Новосибирске действует режим ЧС в связи со снегопадами. НГС.НОВОСТИ сравнили, как чистили дороги 5 лет назад с тем, как их чистят сейчас

Анна Наумцева
Фото Анны Золотовой

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