Пассажир лайнера устроил дебош из-за заложенных ушей

Пассажир лайнера устроил дебош из-за заложенных ушей

Авиадебошира, которого высадили в новосибирском аэропорту «Толмачёво», оштрафовали на 500 руб.


Об этом НГС.НОВОСТИ рассказали в пресс-службе управления на транспорте по МВД России по СФО. 46-летнего мужчину, возвращавшегося из отпуска, оштрафовали по статье мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ).


В транспортной полиции добавили, что, по словам пассажира, конфликт начался с его жалобы проводнику на заложенные уши. Бортпроводник «достаточно спокойно» ответил, что самолет приземлится и «все будет нормально». «А мужчине не понравилось, как ему ответили, и из-за этого начался конфликт», — рассказали пресс-службе транспортной полиции.


Напомним, вечером 3 февраля в аэропорту «Толмачёво» высадили мужчину, повздорившего с бортпроводником самолета авиакомпании Azur Air, летевшего из Камрани (Вьетнам) в Сургут с дозаправкой в Новосибирске. Пассажир «выражался нецензурной бранью и оскорблял бортпроводника».


Ранее «Аэрофлот» попросил у Путина разрешения связывать авиадебоширов ремнями.

Ксения Евдокимова

Фото pixabay.com

Прочтений: 5580
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (32)32
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

Есть ли у вас автомобиль?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено