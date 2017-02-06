Пассажир лайнера устроил дебош из-за заложенных ушей

Авиадебошира, которого высадили в новосибирском аэропорту «Толмачёво», оштрафовали на 500 руб.





Об этом НГС.НОВОСТИ рассказали в пресс-службе управления на транспорте по МВД России по СФО. 46-летнего мужчину, возвращавшегося из отпуска, оштрафовали по статье мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ).







В транспортной полиции добавили, что, по словам пассажира, конфликт начался с его жалобы проводнику на заложенные уши. Бортпроводник «достаточно спокойно» ответил, что самолет приземлится и «все будет нормально». «А мужчине не понравилось, как ему ответили, и из-за этого начался конфликт», — рассказали пресс-службе транспортной полиции.





Напомним, вечером 3 февраля в аэропорту «Толмачёво» высадили мужчину, повздорившего с бортпроводником самолета авиакомпании Azur Air, летевшего из Камрани (Вьетнам) в Сургут с дозаправкой в Новосибирске. Пассажир «выражался нецензурной бранью и оскорблял бортпроводника».







Ранее «Аэрофлот» попросил у Путина разрешения связывать авиадебоширов ремнями.