Новосибирцы купили 30 тысяч билетов на электричку через смартфон

Компания «Экспресс-пригород» подвела итоги работы своего мобильного приложения за 8 месяцев — за это время его установили около 4 тыс. новосибирцев.







«С момента запуска мобильного приложения "Экспресс-пригород", разработанного новосибирской пригородной компанией для приобретения билетов, в онлайн-режиме купили более 30 тыс. электронных билетов. Ежемесячный рост продаж увеличился с 1 тыс. билетов в июне 2016 года до 10 тыс. билетов в январе 2017 года», — отчитались в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.





Приложение «Экспресс-пригород» бесплатно можно скачать в магазинах AppStore, GooglePlay и MicrosoftStore для мобильных устройств под управлением iOS, Android и WindowsMobile соответственно. В январе 2017 года предложение дополнили формой обратной связи, которая предоставляет каждому пользователю возможность оставить актуальные пожелания и предложения.







«С помощью приложения "Экспресс-пригород" пассажир может не только купить билет, но также ознакомиться с расписанием пригородных поездов, просмотреть информацию о ранее используемых маршрутах. Для прохода через турникетные комплексы вокзалов требуется лишь приложить экран мобильного телефона или планшета со штрих-кодом билета к считывателю», — пояснили в пресс-службе ЗСЖД.







В январе стало известно, что популярная электричка между Новосибирском и Новокузнецком теперь будет ходить по новому расписанию.