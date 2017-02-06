Новосибирцы встретили утро в медленной пробке на Большевистской

Утром 6 февраля пробки в Новосибирске оценивались на 6 баллов.


Самый серьезный затор возник на ул. Большевистской. По данным сервиса Яндекс.Пробки, в 8:30 пробка на Большевистской растянулась примерно на 8 км — от разъезда Иня до Речного вокзала, скорость движения автомобилей здесь не выше 10 км/ч.


Новосибирцы встретили утро в медленной пробке на Большевистской (схема)


Пробка собралась на въезде на Октябрьский мост: по Немировича-Данченко, Блюхера и пр. Карла Маркса машины едут со скоростью 3–5 км/ч. Кроме того, на пр. Маркса, недалеко от станции метро «Студенческая», случилось ДТП.


Затруднен въезд на Димитровский мост: пробки на пл. Труда, пл. Энергетиков и на подъезде к ним.


Новосибирцы встретили утро в медленной пробке на Большевистской (схема)


Также серьезные пробки образовались на ул. Кирова — ехать по ней можно не быстрее 7 км/ч, на некоторых участках ул. Богдана Хмельницкого, Танковой и Объединения.


При этом, по данным сервиса Яндекс.Пробки, непривычно легко проехать можно сейчас по Каменской и Ипподромской. «По направлению к горбольнице на магистрали всего 0 баллов, что на 3 балла ниже обычного», — гласят данные сервиса.


Новосибирцы, проезжающие по Большевистской, часто попадают здесь в пробки. Например, 3 февраля на улице собрались заторы в утренний и вечерний часы пик.

Ксения Евдокимова

Скриншот yandex.ru/maps

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