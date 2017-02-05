Новосибирцы за свой счет построили спортивную площадку в Заельцовском парке

Четырнадцать новосибирских предпринимателей за свой счет построили площадку для занятий спортом в Заельцовском парке. За полтора месяца бизнесмены собрали 400 тыс. руб.







«Решили построить workout-площадку для здорового образа жизни, чтобы люди приходили и занимались. Сегодня полностью собрали турники», — рассказал НГС.НОВОСТИ один из организаторов проекта, Николай Грянко.





Целью проекта стало создание места для тренировок, соревнований и других массовых мероприятий в значимом месте города. По словам предпринимателя, осталось еще немного облагородить территорию и установить мусорные баки, и площадка будет готова к эксплуатации.











Через несколько лет в Новосибирске появится новый крупный спортивный объект — в начале февраля власти подписали соглашение с московскими бизнесменами по новой ледовой арене.