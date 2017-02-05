Новосибирцы за свой счет построили спортивную площадку в Заельцовском парке

Новосибирцы за свой счет построили спортивную площадку в Заельцовском парке

Четырнадцать новосибирских предпринимателей за свой счет построили площадку для занятий спортом в Заельцовском парке. За полтора месяца бизнесмены собрали 400 тыс. руб.


«Решили построить workout-площадку для здорового образа жизни, чтобы люди приходили и занимались.  Сегодня полностью собрали турники», — рассказал НГС.НОВОСТИ один из организаторов проекта, Николай Грянко.


Целью проекта стало создание места для тренировок, соревнований и других массовых мероприятий в значимом месте города. По словам предпринимателя, осталось еще немного облагородить территорию и установить мусорные баки, и площадка будет готова к эксплуатации.


Новосибирцы за свой счет построили спортивную площадку в Заельцовском парке


Через несколько лет в Новосибирске появится  новый крупный спортивный объект — в начале февраля власти подписали соглашение с московскими бизнесменами по новой ледовой арене.

Дарья Януш
Фото Николая Грянко

Прочтений: 3071
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (26)26
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

Есть ли у вас автомобиль?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено