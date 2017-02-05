«Субару» не пропустил ВАЗ и устроил аварию в центре города

«Субару» не пропустил ВАЗ и устроил аварию в центре города (фото, видео)

Два автомобиля столкнулись на пересечении Серебренниковской и Октябрьской магистрали. На место происшествия прибыли «скорая помощь», спасатели МАСС и пожарные — помощь последних не понадобилась. 


«"Форестер" двигался по Октябрьской магистрали со стороны улицы Восход и поворачивал налево, под стрелку, ВАЗ двигался во встречном направлении. "Форестер" не пропустил ВАЗ, из-за чего произошло столкновение», — рассказали подробности ДТП специалисты мобильного приложения «Автоспас». 


«Субару» не пропустил ВАЗ и устроил аварию в центре города (фото, видео)


«Субару» не пропустил ВАЗ и устроил аварию в центре города (фото, видео)


По предварительным данным полиции, в ДТП пострадали два человека.


«Субару» не пропустил ВАЗ и устроил аварию в центре города (фото, видео)


«Спасатели МАСС провели деблокировку пострадавшей из автомобиля ВАЗ-21099 и на жестком щите передали БСМП», — говорится в оперативном сообщении группы МАСС «ВКонтакте». По информации «Автоспаса», скорая увезла водителя ВАЗ и его пассажирку. 


Сейчас движение по Октябрьской магистрали затруднено.


Накануне вечером на проезде Энергетиков у Димитровского моста столкнулись 3 автомобиля: Mitsubishi Galant, Toyota Land Cruiser 200 и Subaru Forester — в больнице оказались 5 человек.

Дарья Януш
Фото мобильное приложение (1–3),  vk.com/mass54 (4)
Видео канал Виталий Шелков на yotube.com 

Прочтений: 348
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (3)3
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

Есть ли у вас автомобиль?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено