«Субару» не пропустил ВАЗ и устроил аварию в центре города

Два автомобиля столкнулись на пересечении Серебренниковской и Октябрьской магистрали. На место происшествия прибыли «скорая помощь», спасатели МАСС и пожарные — помощь последних не понадобилась.





«"Форестер" двигался по Октябрьской магистрали со стороны улицы Восход и поворачивал налево, под стрелку, ВАЗ двигался во встречном направлении. "Форестер" не пропустил ВАЗ, из-за чего произошло столкновение», — рассказали подробности ДТП специалисты мобильного приложения «Автоспас».













По предварительным данным полиции, в ДТП пострадали два человека.









«Спасатели МАСС провели деблокировку пострадавшей из автомобиля ВАЗ-21099 и на жестком щите передали БСМП», — говорится в оперативном сообщении группы МАСС «ВКонтакте». По информации «Автоспаса», скорая увезла водителя ВАЗ и его пассажирку.





Сейчас движение по Октябрьской магистрали затруднено.





Накануне вечером на проезде Энергетиков у Димитровского моста столкнулись 3 автомобиля: Mitsubishi Galant, Toyota Land Cruiser 200 и Subaru Forester — в больнице оказались 5 человек.